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影／台南七股西寮險被海嘯滅村 面對風雨受災戶吐心聲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風重創的台南七股區西寮里重災區，災後復原工作尚未完成，今天又出現風雨，已經加蓋上帆布的屋頂，今天有慈濟的人員來協助加固，避免被風雨吹走，台南市政府聯合服務進駐受理受災戶的補助申請，西寮里長柯勝強四處奔波，電話也幾乎沒停過，坦言現在只能拜託老天爺不要再帶來災情，後續的復健也要看政府怎麼規劃來協助。

柯勝強表示，上次颱風來襲後，因為大海嘯衝入村莊一百多戶全部受損，目前房屋先加蓋帆布保護，今天會有風雨，所以比較危險的房子有加固保護，目前原則上只能先這樣子做，老人家的部分，家裡還能住的就暫時居住，很多都是子女接走，後續慈濟有來評估協助加蓋鐵皮屋頂，但這部分屋瓦都要全部拿起來才能夠施工，後續還要再研究。

目前比較困擾的是廢棄物很多，屋內的部分大部分都已經清出來了，堆在外面的廢棄物需要大型的抓斗車來運走才能夠再做後續的復原工作；今天在現場看到已經有大型的車清運。

柯勝強說，新一波風雨又要來，讓大家都很煩惱。但復原還有一條漫長的路要走，這裡都是老人家，而且都是國有地，早年都是鹽工、養蚵或是靠海吃飯，屬於經濟弱勢，未來的復健一定要靠政府的協助。

丹娜絲颱風七股曾觀測到13級平均風力、16級陣風，巨浪越堤造成西寮社區，居民驚恐未定說「全村幾乎被淹沒」，市府水利局採用預鑄混凝土堆疊工法防洪牆，全長600公尺、高度60公分，以防西寮里再受暴潮湧浪侵襲。

住戶回憶颱風當天幾乎淹沒到1樓，他是逃到樓上才沒有滅頂，無奈的財務全部都受損泡湯，幸運的是命還留著，對水利局的暫時措施也擔心無法擋住更大的風浪，但目前也只能聽天由命。

丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
丹娜絲颱風重創災區最嚴重的台南市七股區西寮里，面對有颱風豪雨來受災戶說只能求老天爺了。記者吳淑玲／攝影
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海嘯 廢棄物 台南 丹娜絲颱風

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