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嘉義市立棒球場風災受損封閉修繕 職棒賽暫停或移地比賽
120年來首次登陸嘉義的丹娜絲颱風，平均13級強風重創嘉縣市，造成職棒標準場地、嘉義市立棒球場，觀眾席特殊材料屋頂有個破洞，隱形防護網、球員休息室也受損，體育場展開搶修，球場暫時封閉修繕，職棒賽暫停或移地比賽，重新開放時間將公告中職官網。
中職官網公告，原定22日、編號212場，統一7-ELEVEn獅 (嘉義市)台鋼雄鷹，因颱風過境球場受損需要時間整復，比賽場地異動至澄清湖棒球場進行，開賽時間不變。網友說，「我訂了下周職棒賽門票也成風災受災戶了！」「好可惜，暑假是觀賽旺季。」
體育場說，棒球場風災主要災損是觀眾席特殊材料的屋頂，被強風吹襲產生直徑約10公尺破洞，因特殊材質，請廠商訂製修復中，另隱形護網、球員休息室屋頂受程度不一損壞，以及環境清理，需要時間整理，為確保球場觀賽安全及品質，封閉修繕，已公告中職官網，會盡快完成修繕，恢復職棒賽事。
嘉義市棒球場日治時代興建，至今107年歷史，是國片KANO故事棒球場，1998年重建啟用，2020年獲前瞻補助加市府自籌共1.215億元，改善軟硬體設備升級2.0版，議會2023年通過1650萬元高空照明等4項優化工程追加預算，去年工程完工，成為全新符合現代職棒標準棒球場。
今年中華職棒年球季一軍例行賽，5月在嘉市棒球場開打，台鋼雄鷹首次在主場贏中信兄弟隊，一軍例行賽首戰吸引超過8550名球迷入場，寫下近10年觀賽人次新高，帶動運動經濟，點燃棒球原鄉棒球熱潮，中職棒今年將辦理8場一軍例行賽、71場二軍例行賽，回應廣大棒球迷需求。
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