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嘉義車站前後站人行動線調整 旅客：習慣就好

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書

因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程，推進到站體北部施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整前天上路，今明2天第1個周休假日，暑假運輸高峰，旅客大多對人行新動線感到便利，有旅客說，習慣就好。

人行動線調整，封閉拆除現行第二月台至後站的站內天橋，同時保留第一至第二月台的站內天橋及電梯設施，並將封閉拆除原有南側站外天橋改建成新站內天橋。

退休陳姓公務員體驗新的行人動線後說，嘉義火車站封閉很久的天橋，已經開通了，來往的旅客進站左轉，就有電梯、手扶梯，到第二月台、後站轉運中心，不必再擔心要爬樓梯了。

立委王美惠也到火車站了解動線調整情況，開心看到爭取的設施已經完成，車站前站增設1個長者及大型行李友善出口，加裝TPASS機器，讓乘客出入更加便利，她請台鐵人員加強現場引導與服務，協助旅客順利乘車。施工期間若有不便，請大家見諒，也歡迎大家暑假搭火車來嘉義玩，一路順暢、開心旅遊。

火車站說，站內人行動線：經由前站及第一月台前往至第二月台者：一般旅客透過第一月台與第二月台之間人行地下道前往。攜帶大件行李以及行動不便旅客，透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往第二月台。

經由後站前往至第二月台、第一月台及前站者：一般旅客透過新站內天橋前往。攜帶大件行李及行動不便旅客，透過南側新站內天橋，無障礙電梯前往至前站及第一月台；到第二月台透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往至第二月台。新車站施工期間，呼籲攜帶大件行李及行動不便旅客，多利用前站進出，節省時間。

因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路，立委王美惠到火車站了解動線調整情況。圖／取自王美惠臉書
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路。圖／嘉市府提供
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路。圖／嘉市府提供
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路。圖／嘉市府提供
因應嘉市鐵路高架化工程C612標新車站工程施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整上路。圖／嘉市府提供

火車站 嘉義

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