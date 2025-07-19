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雲林縣補助店面改造 推動商圈升級

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣府2022年啟動華山咖啡大街營造計畫，為店家改造門面，去年擴大推動，昨日舉辦成果展，縣長張麗善（左）聆聽商圈店家說明改造前後情形。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府2022年啟動華山咖啡大街營造計畫，為店家改造門面，去年擴大推動，昨日舉辦成果展，縣長張麗善（左）聆聽商圈店家說明改造前後情形。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費擴大推動範圍，有16間店家參與，昨展示成果，縣府希望兩波改造發揮示範作用，明年吸引更多商圈店家加入，提升競爭力。

縣府去年挹注改造經費，共有華山、土庫、斗南、虎尾及草嶺等商圈共16間店家參與，最高補助40萬元，其中5間完成規畫設計、11間完成改造。

其中「福祿壽國際酒品」打造「酒文化」主題展示空間；「東和泡芙」門面結合鮮明色彩，塑造具親和力的品牌形象，土庫商圈由理事長魏安助帶動4店家加入，「阿海師鴨肉麵線」、「日成香肉鬆」以文化牆與招牌燈箱設計，提升品牌能見度、「萬源製麵舖」在修繕中保留老屋元素，「源順芝麻觀光油廠」導入品牌IP角色，增添品牌體驗深度及趣味性。

縣長張麗善說，地方發展需要創新思維的注入，在商圈店家特色發展計畫成功執行後，希望能起示範效果，吸引更多觀光客到雲林縣消費。建設處長廖政彥表示，這項計畫聚集在地店家及專業設計團隊參與，面對消費型態轉變與人口外移壓力，地方商圈更需轉型升級。

雲林 觀光 消費 張麗善

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