快訊

不是電資醫牙！黃仁勳稱若重回20歲 他會改讀「這學科」看好下波浪潮

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣府出錢幫店家改頭換面 最高補助40萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展，縣長張麗善表示，希望二波改造發揮示範作用，明年吸引更多商圈店家加入，共同提升競爭力。

縣府去年挹注860萬元經費，由縣府補助40%、店家自籌60%費用，協助改造門面，共有華山、土庫、斗南、虎尾及草嶺等商圈等16間店家參與，最高補助40萬元，其中5間完成規畫設計、11間完成改造。

「福祿壽國際酒品」打造以酒文化為主題的展示空間，增加場域互動；「東和泡芙」門面結合鮮明色彩，塑造吸睛且具親和力的品牌形象，土庫商圈由理事長魏安助帶動4店家加入，「阿海師鴨肉麵線」、「日成香肉鬆」以文化牆與招牌燈箱設計，提升品牌可見度、「萬源製麵舖」則在修繕中保留老屋元素，融合新舊功能與空間美感、「源順芝麻觀光油廠」導入品牌IP角色融合自行車休憩場域規劃，增添趣味並提升品牌體驗深度等。

建設處長廖政彥表示，本計畫不僅是產、官、學的合作成果，更凝聚地方在地店家以及專業設計團隊的共同參與，面對消費型態轉變與人口外移壓力，地方商圈更需轉型升級。

張麗善表示，地方的發展不僅仰賴傳統，更需要創新思維的注入，在二波的商圈店家特色發展計畫成功執行後，我們希望能起示範效果，讓其他如北港形象商圈或西螺形象商圈看了以後也願意加入，透過改造讓店家更加有競爭力，吸引更多觀光旅客來到雲林縣消費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展，縣長張麗善（左）聆聽商圈介紹改造前後。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展，縣長張麗善（左）聆聽商圈介紹改造前後。記者陳雅玲／攝影

品牌

延伸閱讀

雲林TPASS賣出3.8萬張 舉辦雲林秘境挑戰賽

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

指選前喊「告急」恐違規 李進勇2018曾自稱「選情很危險」

刺激觀光雲林消費滿500抽好禮 活動延長壓軸大獎今曝光

相關新聞

雲林縣府出錢幫店家改頭換面 最高補助40萬元

雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍...

雲林TPASS賣出3.8萬張 舉辦雲林秘境挑戰賽

雲林縣公共運輸定期票TPASS銷量突破3.8萬張，每月使用人數較去年成長近70%，交通工務局今舉辦「雲林TPASS購票抽...

風災後憂心落葉影響排水 台南西港國中生清溝渠7.8萬人讚爆

颱風丹娜絲重創台南，西港地區不少灌溉溝渠因倒樹斷枝與落葉阻塞，影響排水與農作。風災過後的清晨，一名就讀西港國中的吳姓國中...

饋線不明原因故障 雲林中午逾千戶停電

雲林縣今天上午天氣晴朗炎熱，但11時43分古坑鄉、斗南鎮部分村落傳出停電，台電雲林區處證實有饋線發生不明事故造成停電，影...

普濟殿百年王船醮20日遶境 台南警動員交通疏導

台南中西區大廟普濟殿正辦理睽違180年的王船醮，市區各地廟宇相挺，普濟殿並聯合西羅殿、馬公廟主普，但因請神產生不快，西羅...

藝術家義賣畫作 與善心人合募81萬贈台南玉井急難基金

台南市美術設計協會輔導理事長陳昭岑、南台科大EMBA學友會理事長丁郁恬、繪畫老師郭書瑜捐出個人畫作及文創品在歸仁區東門美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。