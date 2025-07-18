雲林縣府出錢幫店家改頭換面 最高補助40萬元

雲林縣府2022年啟動「華山咖啡大街營造計畫」，為店家改造門面，成功提升商圈形象，去年再挹注860萬元經費，擴大推動範圍，有16間店家參與，今舉辦成果展，縣長張麗善表示，希望二波改造發揮示範作用，明年吸引更多商圈店家加入，共同提升競爭力。

縣府去年挹注860萬元經費，由縣府補助40%、店家自籌60%費用，協助改造門面，共有華山、土庫、斗南、虎尾及草嶺等商圈等16間店家參與，最高補助40萬元，其中5間完成規畫設計、11間完成改造。

「福祿壽國際酒品」打造以酒文化為主題的展示空間，增加場域互動；「東和泡芙」門面結合鮮明色彩，塑造吸睛且具親和力的品牌形象，土庫商圈由理事長魏安助帶動4店家加入，「阿海師鴨肉麵線」、「日成香肉鬆」以文化牆與招牌燈箱設計，提升品牌可見度、「萬源製麵舖」則在修繕中保留老屋元素，融合新舊功能與空間美感、「源順芝麻觀光油廠」導入品牌IP角色融合自行車休憩場域規劃，增添趣味並提升品牌體驗深度等。

建設處長廖政彥表示，本計畫不僅是產、官、學的合作成果，更凝聚地方在地店家以及專業設計團隊的共同參與，面對消費型態轉變與人口外移壓力，地方商圈更需轉型升級。

張麗善表示，地方的發展不僅仰賴傳統，更需要創新思維的注入，在二波的商圈店家特色發展計畫成功執行後，我們希望能起示範效果，讓其他如北港形象商圈或西螺形象商圈看了以後也願意加入，透過改造讓店家更加有競爭力，吸引更多觀光旅客來到雲林縣消費。

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