雲林TPASS賣出3.8萬張 舉辦雲林秘境挑戰賽

雲林縣公共運輸定期票TPASS銷量突破3.8萬張，每月使用人數較去年成長近70%，交通工務局今舉辦「雲林TPASS購票抽好禮」活動，呼籲民眾踴躍加入購票，目前仍有「雲林TPASS-旅人熱門景點&秘境蒐羅挑戰賽」進行中，歡迎民眾條站。

「雲林TPASS購票抽好禮」活動今由縣長張麗善及交通工務局長汪令堯抽出幸運得主，張麗善表示，雲林目前提供199元及399元票價，整合台鐵、公路客運、市區客運與公共自行車等多元運具，為跨區通勤通學的民眾提供更高效、省錢的交通選擇。

199元方案涵蓋縣內63條市區與公路客運路線、台鐵5站（林內、石榴、斗六、斗南、石龜），並享公共自行車前30分鐘免費優惠；399元方案除199元所有服務外，增加彰化縣及嘉義縣的台鐵7站服務（彰化、員林、永靖、社頭、田中、二水、大林、民雄）。

汪令堯表示，以斗六至六輕搭乘客運為例，單趟須花費131元，通勤一個月車資約5000元，選擇199方案每月可省下4800元；斗南至員林搭台鐵單程須花費93元，一個月約3700元，選擇399方案後可省下超過3300元。截至今年6月為止，雲林TPASS銷售量已突破3.8萬張，今年每月平均銷售量較去年成長40%，每月使用人數成長近70%。

今天抽獎活動獎名單將公布於雲林TPASS官網及Tpass月票臉書粉絲專頁，汪令堯表示，7月起至8月31日「雲林TPASS-旅人熱門景點&秘境蒐羅挑戰賽」活動進行中，透過搭乘公共運輸探索雲林秘境並拍照投稿，就有機會抽中GoPro攝影機、iPad平板及AirPods耳機等大獎，詳細活動訊息可上雲林TPASS官網查詢。