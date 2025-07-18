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風災後憂心落葉影響排水 台南西港國中生清溝渠7.8萬人讚爆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創南部，台南重災區西港有國中生自發清水溝落葉，原PO很驚訝，發文後有7萬多人按讚。（圖／取自臉書社團我是西港人）
丹娜絲颱風重創南部，台南重災區西港有國中生自發清水溝落葉，原PO很驚訝，發文後有7萬多人按讚。（圖／取自臉書社團我是西港人）

颱風丹娜絲重創台南，西港地區不少灌溉溝渠因倒樹斷枝與落葉阻塞，影響排水與農作。風災過後的清晨，一名就讀西港國中的吳姓國中生，主動拿著圓鍬清理水溝落葉，民眾拍下默默行善的舉動，PO文讓超過7萬人按讚。許多西港人留言稱讚吳生為家鄉帶來溫暖，面對大家的稱讚，吳生說為大家服務是很值得的。

貼文的陳姓男子說，7月15日一早騎車回西港區八份途中，發現一名少年蹲在路邊水溝清理落葉，身旁只有一把鏟子。他好奇上前詢問，對方表示，擔心溝內堆滿落葉、影響排水，颱風剛過萬一下雨容易淹水，因此特地返家拿工具來清理。

陳男將這段經歷貼文分享於臉書社團「我是西港人」，透露該名學生來自西港國中，主動清理水溝的精神令他深感佩服。他也拍下吳生照片發文，希望更多人看見這位默默付出的年輕人。

今天接受採訪時表示，吳生在附近社區協助打掃，他說地上有許多瓦片和磁磚碎片，「怕車子輪胎被刺破，就幫忙清一下。」

他的姑姑也說，吳生從小懂事，習慣看到需要幫忙的就主動動手，假日也會協助家中農事與賣菜，從不喊苦。

吳生家中和附近很多農民都種蘆筍，這次風災損失慘重，「網室都歪了，蘆筍也死掉」，送水的溝渠對農民的重要。他說，小時候就習慣順手幫忙，「可以動就做，自己的家園自己清」。

吳生的行為感動許多鄉親，網友留言：「這樣的孩子真的難得」、「父母教得好」、「為西港帶來希望與溫暖」、「這才是真正的國民素養」。

貼文至今已獲7.8萬人按讚、逾2千則留言，有人感嘆：「不少政治人物高學歷卻比不上這名學生的品德」、「這是我們未來的希望」，甚至有人笑說：「將來他選里長我一定投他一票」。

西港國中表示，吳生在學校熱心助人服務同學，也是武術隊經常對外比賽，對學姐長很有禮貌，開學後會公開表揚他的善行，讓學生知道熱心助人是很重要的。

台南市西港國中吳姓學生常自發清理社區環境。記者吳淑玲／翻攝
台南市西港國中吳姓學生常自發清理社區環境。記者吳淑玲／翻攝

颱風 農民 排水溝 國中生

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