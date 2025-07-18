普濟殿百年王船醮20日遶境 台南警動員交通疏導

台南中西區大廟普濟殿正辦理睽違180年的王船醮，市區各地廟宇相挺，普濟殿並聯合西羅殿、馬公廟主普，但因請神產生不快，西羅殿宣布斷交，震撼宗教界，台南市民政局長發聲調停，20日遶境活動如期進行。台南市警二分局提醒用路人提前避開壅塞路段，避免耽誤行程。

市警二分局指出，20日下午1時起至晚間10時，普濟殿辦理「百年王巡福醮主普壇登殿遶境活動」，預估中西區將湧入上千人的遶境及進香隊伍，這項融合宗教信仰與地方文化的盛會，不僅展現府城在地民俗風情，更吸引大批信眾與遊客參與。

據調查，目前約有24間廟宇共襄盛舉，預估有22組轎班，以及各具特色的陣頭，參與民眾估計達上千人，遶境路線包含忠義路、友愛街、友愛東街、府中街、南門路、湯德章紀念公園圓環、公園路、成功路、臨安路等，主普壇設在「星鑽特區」，連接大涼路、星鑽街、金華新路及新臨安橋。

警分局規畫79名警力投入維持秩序與交通指揮，加強周邊道路交通疏導外，並約制高空煙火施放，另有義交在路口共同執勤，以維用路人通行權利。

警方指出，交陪境宮廟來自台灣各地，最遠從宜蘭頭城來到台南，廟會遶境路線較可能壅塞路段如：忠義路、南門路、公園路、友愛街、成功路等路段，而湯德章紀念公園圓環更是車流量大且複雜的交通要道，勢必造成衝擊及影響，建議用路人提前改道或變更路線，可行駛健康路、永華路、府前路及中華西路等聯外道路，避免耽誤行程。