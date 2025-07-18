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藝術家義賣畫作 與善心人合募81萬贈台南玉井急難基金
台南市美術設計協會輔導理事長陳昭岑、南台科大EMBA學友會理事長丁郁恬、繪畫老師郭書瑜捐出個人畫作及文創品在歸仁區東門美術館展出義賣，連同府城園藝老闆黃毅斌等善心人士贊助所得共81萬多元，今天捐贈台南玉井區公所急難救助基金。
名為「愛在府城，東門藝術公益拍賣」活動集結各界愛心，3名創作者無償提供共50幅原創畫作義賣，也捐贈相關文創商品，包括250瓶貼有畫作貼紙的紅酒及110瓶威士忌，250瓶以及桌曆、便利貼等。
黃毅斌則展出象徵「德」意涵的「葫蘆竹盆栽」，供民眾自由捐贈。取「竹」與台語「德」諧音，傳遞「眾志成城、齊心行善」的美好寓意，要讓愛心如竹般節節高升。藝術家陳建大明義務擔任拍賣官。連同展出參觀者自由捐贈總額超過81萬元。
黃毅斌表示，這展現藝術與公益交織出的溫暖力量，留下感動人心的美好時刻。今天受贈儀式見證藝術與善行的結合成果。感謝每位參與者的善心與行動，讓藝術不僅照亮生活，更溫暖了整個社會。未來也期盼更多人共同加入公益藝術的行列，持續讓愛流動，善意延續。
他說，這次藝術公益行動源自藝術家陳昭岑的一念初心，期望透過畫作義賣實質幫助社會中有需要的人。她先邀請參與籌畫，隨後獲卓來成館長慷慨支持主辦，並與玉井區長顏振羽達成共識，募得款項捐贈「玉井區公所行善團」。
活動由玉井區公所、府城景觀與南特紙業策劃執行，獲得無界學院、尚新室內裝修設計、昇鴻廣告、種豆藝術、米秝文化設計、王天倫電影工作室等單位協力支持。
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