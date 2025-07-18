國中生早起獨自清水溝「怕不能排水」 暖舉感動萬人：值得表揚

丹娜絲颱風日前重創中南部，台南、嘉義等地災情不斷，不僅多處農田積水，排水系統也因大量落葉與樹枝阻塞而失效，造成民眾生活不便。然而就在災後的清晨，有網友發現一名台南西港國中的國中生，以一己之力默默地投入災後清理工作，感動無數網友。

這名網友在臉書社團「我是西港人」發文表示，15日早上經過台南市西港區八份時，看見一位年輕男孩獨自站在農田邊的水溝中，手持圓鍬清除滿是落葉與雜物的水道。原PO好奇地上前詢問，這名男孩回答說：「看到水溝裡都是落葉，怕下雨時積水無法排出，就回家拿工具來清理。」

進一步詢問後得知，這名學生目前就讀於西港國中。原PO大讚才國中生就這麼懂事，對於他的自動自發精神深感佩服，於是拍下照片上傳臉書讚許，並也為西中的師長們能教育出如此優秀的同學鼓掌。這篇貼文一經曝光，短短兩天內就吸引超過7.7萬人按讚、數千則留言熱烈響應。

不少網友留言表示，「看見檯面上的那些政治人物，每個都是高學歷，但品德遠遠不及一個學生」、「未來選里長一定投給他」、「真棒的孩子，懂得關心人，會替人著想，將來長大肯定會成就非凡」、「父母的言行身教才是第一」、「這個值得學校公開表揚」，甚至有人透露，這名同學平時不僅會在假日幫忙父母賣菜，更常一大早到田裡幫忙農事，再趕去學校上課，勤奮又不喊累，讓人敬佩。

據《自由時報》報導，對於這名學生的暖心善行，西港國中校方也感到十分驕傲，學校決定在開學後進行公開表揚，以表肯定。