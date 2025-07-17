台南原眷戶水交社園區走讀老照片 重溫眷村點滴

一群原台南眷戶今天在舊城第一高峰－桂子山集結，走訪南區原眷村－水交社文化園區，再以眷村老照片說著當年生活點滴及故事，走入時光隧道，也讓眷村文化得以傳承。

「眷戀304」老照片同樂會走讀活動，今天在水交社文化園區開跑，這是場眷村文化之旅，由台南市政府攜手社區共同主辦，讓原眷戶透過走讀，重溫當年眷村生活，點點滴滴就隱藏在老照片故事中。

這場活動讓人彷彿走入時光隧道，漫步在聯勤304兵工廠、崇義新村與履鋒東村，重溫1949年以來眷村風貌、人情記憶及地景變遷，跨世代影像走讀與故事交流就此流傳下去。

南市府文化局指出，「眷戀304」老照片同樂會走讀路線，串聯桂子山與水交社文化園區，在自然與文化交織路徑中，深度體驗眷村生活日常點滴，接著在敝墟書店展出影像及居民訪談、珍貴照片，以影像及文字重現眷村歲月記憶。

文化局表示，市府致力保存、活化眷村文化，包括水交社文化園區及正在修復再利用的二空新村，全以「舊眷村空間」轉化為「新文化場域」理念，推動地方文化再生；未來將持續透過主題展覽、節慶活動與走讀導覽等形式，讓人認識、回顧過往眷村生活記憶。