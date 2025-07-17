快訊

罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴總統臉色鐵青

川普對陸態度軟化？外媒曝：爭取與習近平峰會及貿易協議

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

台南原眷戶水交社園區走讀老照片 重溫眷村點滴

中央社／ 台南17日電
一群原台南市眷村戶17日走訪南區原是眷村的水交社文化園區，彼此再以眷村老照片說著當年生活點滴和故事，走讀記憶。圖／台南市政府提供（中央社）
一群原台南市眷村戶17日走訪南區原是眷村的水交社文化園區，彼此再以眷村老照片說著當年生活點滴和故事，走讀記憶。圖／台南市政府提供（中央社）

一群原台南眷戶今天在舊城第一高峰－桂子山集結，走訪南區原眷村－水交社文化園區，再以眷村老照片說著當年生活點滴及故事，走入時光隧道，也讓眷村文化得以傳承。

「眷戀304」老照片同樂會走讀活動，今天在水交社文化園區開跑，這是場眷村文化之旅，由台南市政府攜手社區共同主辦，讓原眷戶透過走讀，重溫當年眷村生活，點點滴滴就隱藏在老照片故事中。

這場活動讓人彷彿走入時光隧道，漫步在聯勤304兵工廠、崇義新村與履鋒東村，重溫1949年以來眷村風貌、人情記憶及地景變遷，跨世代影像走讀與故事交流就此流傳下去。

南市府文化局指出，「眷戀304」老照片同樂會走讀路線，串聯桂子山與水交社文化園區，在自然與文化交織路徑中，深度體驗眷村生活日常點滴，接著在敝墟書店展出影像及居民訪談、珍貴照片，以影像及文字重現眷村歲月記憶。

文化局表示，市府致力保存、活化眷村文化，包括水交社文化園區及正在修復再利用的二空新村，全以「舊眷村空間」轉化為「新文化場域」理念，推動地方文化再生；未來將持續透過主題展覽、節慶活動與走讀導覽等形式，讓人認識、回顧過往眷村生活記憶。

眷村 台南

延伸閱讀

台北必去景點大公開！這些地方讓人去了還想再去

童玩節女淋浴間遭男子闖入 園區加嚴維護

將軍老宅變潮聚落！　漫步探索找回眷村記憶

「2025待走坪林．奉茶文化季」盛夏登場 走讀茶鄉感受山水

相關新聞

台南原眷戶水交社園區走讀老照片 重溫眷村點滴

一群原台南眷戶今天在舊城第一高峰－桂子山集結，走訪南區原眷村－水交社文化園區，再以眷村老照片說著當年生活點滴及故事，走入...

《Woo! se mêler！共創交疊的城市未來》 嘉義市願景館熱鬧登場

嘉義市政府「十大旗艦計畫」的整合與串連，讓城市一步步邁向「以人為本、讓市民有感」的宜居城市願景。為了讓民眾更加了解嘉義市在城市發展上的努力，嘉義之心城市願景館於今年推出年度主題策展…

嘉惠長照需求民眾！嘉義朴子配天宮捐2輛復康巴士 縣長代表接受

嘉義朴子配天宮捐贈縣府社會局2輛復康巴士，提升長照交通接送量能，嘉惠失能長者及身心障礙者，縣長翁章梁今天代表接受，並參拜...

台南極限運動場使用25年 市府追加200萬、編列2650萬重新修繕

台南市立極限運動場使用至今已25年，設備老舊，南市府體育局規畫整修，原預算2450萬元，因多次公開招標流標，議會民政委員...

古坑麻園百年老榕10級強風吹倒 村民找樹醫生聯手搶救成功

雲林縣古坑鄉麻園村一棵百年老榕，雖未列冊保護卻是全村共同回憶，丹娜絲颱風連根拔起，村民憂心天氣炎熱根系失水死亡，細心澆水...

垃圾車通常行駛回收車前方 雲林土庫率先換位原因是這樣

全國垃圾清運通常垃圾車行駛在前、回收車在後，雲林縣土庫鎮率先將從8月1日起調整兩車順序，改由回收車在前，鎮公所表示，作這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。