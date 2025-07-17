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《Woo! se mêler！共創交疊的城市未來》 嘉義市願景館熱鬧登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

嘉義市政府「十大旗艦計畫」的整合與串連，讓城市一步步邁向「以人為本、讓市民有感」的宜居城市願景。為了讓民眾更加了解嘉義市在城市發展上的努力，嘉義之心城市願景館於今年推出年度主題策展《Woo! se mêler！共創交疊的城市未來》，黃敏惠市長邀請市民一起參與、觀察與想像嘉義未來的樣貌。

嘉義市長黃敏惠表示，再造是城市不斷進步的動力，在經歷這次百年一遇的丹娜絲颱風後，透過全民救災和復原的過程，更讓市民有機會重新思考，城市所經歷的每一次變動，其實都是未來城市故事的一部分。

都市發展處許懷群處長表示，願景館是市府推動城市發展與市民之間對話的重要平台，這裡不只是展示成果的場域，更是「想像未來的引擎」。本次活動策畫以市府十大旗艦計畫藍圖的核心精神為出發，透過活動參與，探討城市改變過程中，人們的角色與想像。

都發處表示，「se mêler」在法文中意為「交織、交疊」，這個詞既代表了城市中多元文化、產業與生活場域的並存與互動，也象徵城市空間中彼此融合與參與的可能。願景館以此為靈感策劃的系列活動《Woo! se mêler！》將於7月熱鬧登場，首場策展導讀由策展人何柏儒介紹本次活動將透過主題策展、走讀導覽、城市沙龍等方式，讓參與者從街區到城市，實地觀察嘉義市在「水利與環境」、「交通與產業」、「文化與生活」三個面向交疊出新舊交織的城市未來。

聚傳媒

願景 嘉義

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