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嘉惠長照需求民眾！嘉義朴子配天宮捐2輛復康巴士 縣長代表接受
嘉義朴子配天宮捐贈縣府社會局2輛復康巴士，提升長照交通接送量能，嘉惠失能長者及身心障礙者，縣長翁章梁今天代表接受，並參拜配天宮媽祖感謝「樸仔媽」慈悲護佑。
配天宮董事長蔡承宗接受媒體聯訪表示，配天宮長期秉持媽祖慈悲為懷精神，積極投入推動社會公益活動，在得知社會局有長照接送需求後，董事會立即決定捐贈2台交通車，讓「樸仔媽」恩澤廣被。
翁章梁表示，4月在配天宮迎接西螺社口媽回娘家的活動中，曾與蔡承宗談到嘉義縣長照交通接送車輛不足的困境，蔡承宗當下義不容辭表示願意提供協助。
社會局說明，113年度嘉義縣長照交通接送服務趟次已達15萬2575趟次，114年度截至6月份接送服務趟次約8萬2000多趟次，長照交通接送搭乘人數眾多，但交通車輛供不應求，因此特別感謝配天宮善舉，紓緩長照交通接送壓力。
社會局表示，嘉義縣目前有78輛長照交通車，本次捐贈車輛媒合給長照交通接送單位「嘉義縣信喬福祉協會」來執行服務，未來將提供給有就醫、洗腎、復健等需求民眾預約搭乘。
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