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台南極限運動場使用25年 市府追加200萬、編列2650萬重新修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市立極限運動場使用至今已25年，設備老舊，市府編列2千6百多萬元整修。圖／讀者提供
台南市立極限運動場使用至今已25年，設備老舊，市府編列2千6百多萬元整修。圖／讀者提供

台南市立極限運動場使用至今已25年，設備老舊，南市府體育局規畫整修，原預算2450萬元，因多次公開招標流標，議會民政委員會昨天前往會勘，經檢討調整設計細節與工項內容後，南市府追加預算200萬元，現正重新辦理招標，以期工程順利推進。

市立極限運動場自2001年啟用，為市區少數專門提供滑板、BMX單車與直排輪等極限運動項目的場地，長年來陪伴無數熱愛挑戰的年輕人，不過隨著設施老舊、部分安全機能不足，亟待修繕。

南市體育局長陳良乾表示，規畫階段已廣邀滑板、BMX等極限運動專業人士參與設計討論，並依據國內外標準規範進行設施配置，場內預計設置16項主要設施，包括衝浪區火山台、街道區金字塔與S型J台、公園區中央飛台、碗池、小半管等，兼具技術挑戰與多元使用功能，將成為兼顧訓練與競賽的專業場域。

議員建議包括極限運動場外圍應與體育園區結合併同修整，不宜偏廢而顯突兀；應同時符合競技與休閒需求，並針對動線交錯等安全死角重新檢視，降低潛在風險；照明設備應再提升，尤其夜間照明不能有干擾使用者特定運動角度的情形。

另應建立衛生醫療配置及後送支持系統，並應有緊急聯絡機制及適時提供急救醫療用品；場地開放使用時段應兼顧不同學習或訓練階段，不論初學者或專業人士都能平等機會全民共用。

體育局指出，工程完工後將導入專業團隊進行營運與推廣管理，提升場地安全性與服務品質，同時積極推動極限運動文化向下扎根，鼓勵更多青少年參與，打造台南成為極限運動友善城市。

體育 運動 台南

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