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古坑麻園百年老榕10級強風吹倒 村民找樹醫生聯手搶救成功

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝
古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣古坑鄉麻園村一棵百年老榕，雖未列冊保護卻是全村共同回憶，丹娜絲颱風連根拔起，村民憂心天氣炎熱根系失水死亡，細心澆水且請樹醫生診斷大樹仍可活，村民通力合作，有人甚還從外地趕回幫忙合力把老樹扶正，期能原地再續生命，蓬勃生長。

丹娜絲颱風帶來古坑鄉超過10級強風，山區樹木傾倒嚴重，當地華南國小校門口2棵象徵校樹的逾80年鳳凰樹被攔腰折斷， 師生萬般不捨，此外，麻園村一棵百年老榕樹也遭強風連根拔起。

麻園村長劉義岳說，這棵老榕位在中洲部落的入口處，長得高大茂密，是村子的地標，緊鄰社區活動中心、筍仔班及西營將軍爺廟，有如村子的「守護神」，農忙之餘或晨昏，都有不少人在樹下乘涼、閒話家常，不論大人小孩對老榕樹都有深刻感情和記憶。

這棵榕樹雖不是縣府列冊保護的老樹，但老一輩村民說，他們都已7、80歲了，但從小記憶，老樹就已很高大，所以少說起碼有上百年樹齡，村民還稱為「樹仔公」，代表年代已十分久遠。

「樹仔公」歷經無數風雨都屹立不搖，卻不敵這次丹娜絲10級強風，整棵大樹傾倒岌岌可危，幸運又神奇沒有壓到緊鄰的將軍爺廟，但村民仍萬般不捨，尤其幾天來天氣炎熱，大家擔心老樹根系，不堪烈日曝曬失水，每天輪流灑水，期能維持老樹生命。

在當地福智人員協助下，特從桃園請來樹醫師詹鳳春南下診斷並提供專業的搶救老樹方法，村民、福智及公所總動員，地主提供土地、有的出動吊車等機具，通力合作終在昨天順利將老樹重新扶正種回。

村民說，老樹既奉為「樹仔公」，救前大家還團拜，果然修根、清理、澆水、吊掛、填土、扶正及支架設置的搶救過程都很順利，未來將後續照護，期讓老樹延續生命，重新蓬勃生長庇蔭村民。

古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝
古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝
古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝
古坑麻園一棵百年老樹被颱風吹倒多日，經村民悉心照護並聯手搶救，終讓老樹原地再續生命。記者蔡維斌／翻攝

古坑 丹娜絲颱風

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