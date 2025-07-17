垃圾車通常行駛回收車前方 雲林土庫率先換位原因是這樣

全國垃圾清運通常垃圾車行駛在前、回收車在後，雲林縣土庫鎮率先將從8月1日起調整兩車順序，改由回收車在前，鎮公所表示，作這樣調整主要經多年觀察，兩車集運速度不一經常拉開距離，且追垃圾車的情況仍多，基於安全和集運順暢，才決定調整車位。

土庫鎮清潔隊長吳承憲表示，各鄉鎮垃圾清運方式各有不同，但經多年觀察加上民眾反映，發現一般垃圾通常只1、2袋很快丟完，回收物量體較大，清運速度較慢，所以兩車常常拉開好幾百公尺距離，民眾丟完垃圾還得再等回收車。

吳承憲指出，收集快的垃圾車在前，收集慢的回收車在後，容易耽誤民眾清運時間，且兩車距離拉開，追垃圾車不慎跌倒的意外仍時有發生，所以為調配兩車集運時間並顧及民眾安全，才考慮調整車位順序。

至於目前有不少鄉鎮，兩車只要有1車裝滿就得先脫隊回到好幾公里外的掩埋場傾倒後再歸隊，往往讓民眾等候更久，吳承憲表示，通常掩埋場較偏遠，所以，多年來土庫即已實施兩車「同進同出」，免得民眾等不到車的窘境。

鎮長陳特凱指出，目前土庫垃圾清運共4條路線，扣除周三、日停收，其餘時間每天平均清運量都維持約12公噸，近年因加強宣導分類意識提高，每天回收物則從平均2公噸攀升至2.3公噸以上，8月1日起車位調換新制上路，除可讓民眾不必再等回收車，且垃圾車在後面，民眾也不用再趕著丟或追車造成跌倒風險。