山友愛用輕巧好用登山竹杖 善心企業於雲林熱門步道免費提供

郊山型步道深受青睞，休閒運動人潮大增，登山杖是必備輔具，近年風行用竹子製作的「竹杖」，輕巧好用又安全，前年林保署南投分署曾在幾處登山口試辦免費提供竹杖，深受好評，長盛工程公司今年延續愛心，特捐贈用廢竹製作而成的100支竹杖，放置在雲林熱門的林內龍過脈步道三個登山口供民眾自由使用。

林保署南投分署管轄彰化、南投、雲林等3縣市森林步道，近年登山健行的民眾大增，尤其雲林縣林內龍過脈森林步道，因起伏不大路況佳、景色視野俱佳、老少都適合，每到假日有不少民眾是全家一起踏青，平日也有許多三五好友結伴同行，成為雲林熱門步道之一。

為讓民眾行走更加便利、安全，同時也藉以推廣國產優質竹材，林業及自然保育署南投分署特以南投竹山的竹材加工做成愛心竹杖，於112年度試辦「愛心杖」，在龍過脈步道的濟公廟、坪頂、鐵管坑等三個登山入口處設置愛心杖架，放置竹杖供山友使用，深受喜愛和好評。

陳姓資深山友說，登山必備的登山杖，除可輔助步行穩定，且遇有危險動物出現也可自我保護，一般登山杖以碳纖維、鋁合金和鈦合金製作也很輕巧，但分節式容易損壞，竹杖不僅輕巧握感好，一支可用數十年也不壞，且用竹子做的環保「卡自然」。

長盛工程公司響應林保署南投分署的貼心，也捐贈百支愛心竹杖，一樣置於濟公廟、坪頂、鐵管坑等3個登山口，愛心延續民眾可自由取用，使用完畢要放回原處，讓其他有需要民眾繼續使用。