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雲林斗六工湖路 拓寬動工了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林斗六市工湖路將拓寬成12公尺。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六市工湖路將拓寬成12公尺。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市工湖路是斗六工業區主要聯外道路之一，但路寬狹窄，對向會車困難，大型車與機車常見爭道，導致交通壅塞，縣府與斗六市公所合作出資1.9億元，將拓寬工湖路至12公尺，昨動工，預計明年9月完工通車，有望讓上下班更加便捷安全。

雲縣交通工務局長汪令堯表示，工湖路拓寬範圍從雲218線光復路，至雲213線湖山路，全長1.78公里，包含工湖路工業橋拓寬改建工程，拓寬後道路總寬為12公尺，未來配置雙向各1個快車道、1個慢車道。

縣長張麗善主持斗六市工湖路拓寬工程動工典禮，她表示，工湖路目前路寬僅6至10公尺，不僅會車不易，也難以負荷工業區大量車流，經常塞車，且常有大型車輛與機車爭道，險象環生，地方10餘年前即提出拓寬建議，卻因用地取得、沒有路名等問題，拓寬計畫一波數折，延宕至今。

張麗善指出，預計明年9月拓寬完成後通車，可望紓解斗六工業區周邊石榴、梅林、湖山等地交通壅塞。

雲林 斗六 張麗善

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