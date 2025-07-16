影／黃敏惠探視觸電命危台電員工安慰家人 希望大家一起為他加油

搶修丹娜絲風災電力的台電嘉義區處線路課李姓員工昨在嘉縣義竹鄉維修線路，遭高壓電擊，當場失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救，李姓員工及家人都是嘉義市民，市長黃敏惠下午到台南奇美醫院探視、慰問家屬，黃敏惠說，「這麼好的孩子，他在守護這塊土地，希望大家一起為他加油，他可以挺過的！」

勇媽黃敏惠擁抱李姓員工家人，安慰傷痛，黃敏惠說，「台灣有許多年輕的孩子，他們真的很優秀，他愛家庭、愛孩子也愛著他的工作，希望老天爺保佑，大家一起為他加油，這麼好的孩子，他在守護這塊土地，希望大家一起為他加油，他可以挺過的！」

李姓員工與家人都是天主教友，李姓員工父親說，兒子為搶修災區逾1周未回家，兒子傷得很嚴重，請大家集氣，已請神父修女教友們為兒子祈禱，李姓員工父親上午在賴清德總統到醫院探視後說，「希望有1個明確的事故調查結果，希望這是最後一次公安意外，不要再有下一個台電人，受到同樣的傷害。」