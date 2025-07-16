保平安 台南交通大隊與玉聖宮聯名推行車平安符袋及反光貼紙

台南市交通警察大隊與塩埕烏橋玉聖宮合作，今天推出聯名交通安全文創宣導品行車平安符袋及平安反光貼紙，透過反光貼紙能在夜間或視線不清時增加能見度，為行車安全添一份保障，收到平安符與貼紙的市民表示這樣的宣導方式很特別，也感覺上路時多了一分安心。

台南市南區塩埕烏橋玉聖宮主委黃鼎傑表示，玉聖宮響應交通安全宣導政策，與交大合作推出結合廣澤尊王傳統信仰文創宣導品，並藉由賞兵活動盛會人潮聚集的機會，推廣正確交通觀念；今天交大事故組長蔡念臻、綜合組警員石凱麗到場向信徒及社區民眾有獎徵答宣導。

宣導團在現場為民眾車輛張貼平安反光貼紙，也透過互動問答發放行車平安符袋，除了希望用路人行車平安，駕駛上路時多留心，也期待透過別具意義的聯名活動，借助廟宇對社區民眾與高齡長者的影響力，提醒用路人注意交通安全。