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雲林斗六後火車站周邊35條道路改善 估交通黑暗期近3個月

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，斗六市長林聖爵指出，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，改善期間將有近3個月交通黑暗期，望民眾體諒及配合，後續二期工程有市區31條道路進行改善，力拚年底前完工。

斗六市公所今天舉辦後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程施工前說明會，林聖爵表示，後火車站地區是斗六火車站連結市區重要交通樞紐，但停車空間不足，且道路路面老化龜裂、破損嚴重，公所自籌5200多萬元，並獲縣府補助4000萬元改善。

縣長張麗善表示，本案原預算9250萬，決標金額為6000萬，將進行第一期後火車站周邊35條道路改善，結餘款3000餘萬，縣府支持並同意由公所運用，進行市區老舊道路及交通標誌的改善，改善市容。

林聖爵說，第一期工程內容有北平路、上海路、南京路、慶生路、漢口路等35條道路，將進行路面刨除重鋪瀝青混凝土路面，並畫設停車格，將提供267格汽車停車位與390格機車停車位，工程預計9月底前完工，近三個月的交通黑暗期希望市民體諒包容。

二期工程市公所已盤點市區31條道路提報縣府將進行改善，力拚年底前完工，全面提升斗六道路平整度與排水效能，改善居民與通勤族的通行品質。

雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市後火車站周邊道路暨市區道路品質改善工程今天動工，第一條工程為後火車站周邊35條道路施工，預計9月底完工，預估後站將有近3個月交通黑暗期。記者陳雅玲／攝影

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