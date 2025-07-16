往返斗六工業區塞爆 斗六工湖路拓寬動工...明年通車可連上國道

雲林縣斗六市工湖路毗鄰斗六工業區，是主要聯外道路之一，但路寬不足致難以會車、交通壅塞，縣府與斗六市公所分攤工程總經費1.9億元，將把工湖路拓寬至12公尺，今天動工，預計明年9月完工通車，可紓解斗六工業區周邊交通擁塞問題。

斗六市工湖路拓寬工程今天舉辦動工典禮，縣長張麗善表示，工湖路路寬僅約6至10公尺，不僅會車不易，也難以負荷工業區大量車流，經常塞車，且常有大型車輛與機車爭道，險象環生，地方10餘年前即提出拓寬建議，卻因用地取得、沒有路名等問題，拓寬計畫一波數折，延宕至今。

為讓工湖路順利拓寬，縣府與斗六市公所合作，總工程費用1.9億元雙方各負擔一半，終能在今天動工，預計明年9月完成拓寬工程後通車，可望紓解斗六工業區周邊石榴、梅林、湖山等地交通壅塞問題。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，工湖路拓寬範圍自雲218線（光復路）至雲213線（湖山路），全長1.78公里，包含工湖路工業橋拓寬改建工程，拓寬後道路總寬為12公尺，配置雙向各1車道及1慢車道。