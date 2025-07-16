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跨區救災直擊災情震撼 台南里長：從沒見過災情這麼慘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，樹木傾倒災情慘重，志工協助清理。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，樹木傾倒災情慘重，志工協助清理。圖／成功里長鄭晴而提供

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，台南市仁德區成功里長鄭晴而連續6天率領志工團隊跨區支援災後復原，有時從早上8點多到深夜11點多才收工，他坦言「從沒看過災情這麼慘重，一開始真的不知道從哪裡開始整理。」

他還提到，因為災區範圍大，在沒有電力與訊號的狀況下，導航、電話幾乎無用，反倒是「問人名比問地址更有用」，成為另一種「人際導航」，有時天黑後還得靠汽車大燈照明。

鄭晴而指出，這幾天他們深入北門、下營、鹽水、將軍、學甲等重災區，協助清理倒塌路樹、家具與廢棄物，甚至動用堆土機支援，有時一整天僅能完成3戶。他說，許多受災戶是高齡長者，有人屋頂掀飛、牆壁傾斜，已有老人家因清理家園過度疲勞而住院。

他也遇到一名7旬阿嬤欲請鐵工重建屋頂，卻得排隊等2個月，團隊協助先蓋上塑膠棚布，盼度過接下來的颱風。

鄭晴而是參加立委陳亭妃服務團隊，團隊接到陳情案後會先去勘查，明天預計幫忙柳營區一位80多歲的老農，四分地的荔枝園全毀，卻無人協助清理。還有下營區一戶屋頂受損，但家中只有老人家，兒子中風向外求援盼能協助。

鄭晴而說，颱風過後，成功里也有多處路樹傾倒，妨礙交通並危及行人安全，他帶隊巡視清理，「與其坐等政府，不如自己動手」，因成功里災情比起沿海地區不算重，跨區支援也是「敦親睦鄰」。

但連日來面對烈日曝曬、人力、重機具等資源短缺，鄭晴而說，這幾天他也曬傷了，但「能幫一戶是一戶，也不忍心看著長輩孤立無援。」他指出，「政府應投入更多經費與大型機具支援，災區多是老人家，許多人根本無力自救。」

台南市仁德區成功長鄭晴而率志工跨區到災區支援，預計明天要清理的受災戶，房子傾倒災情慘重。圖／鄭晴而提供
台南市仁德區成功長鄭晴而率志工跨區到災區支援，預計明天要清理的受災戶，房子傾倒災情慘重。圖／鄭晴而提供
台南市仁德區成功長鄭晴而率志工跨區到災區支援，預計明天要清理的受災戶，房子傾倒災情慘重。圖／鄭晴而提供
台南市仁德區成功長鄭晴而率志工跨區到災區支援，預計明天要清理的受災戶，房子傾倒災情慘重。圖／鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供
丹娜絲颱風重創台南溪北12區，上萬戶房子受損，不少是屋頂掀翻，災情相當慘重。圖／成功里長鄭晴而提供

成功 團隊 丹娜絲颱風

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