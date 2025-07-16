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麻豆文旦落果堆成山現場飄刺鼻「酸味」 麻豆農會清運不間斷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場。記者萬于甄／攝影

風災後第10天，台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座座小山，連日來風吹日曬已開始腐壞，現場更漸漸散發出一股刺鼻的「酸味」，麻豆區農會每天則會請堆高機、斗車等協助送往清潔隊掩埋。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆約有6成文旦種植在安業里，全區年產量約2萬8000公噸，今年因受颱風丹娜絲影響，落果約達8成，剩下2成真的是「很強壯的文旦」，相信成熟後很值得民眾好好品嘗。

她提到，近期很感謝義工、志工及國軍等許多善心人士幫忙果農撿拾文旦落果，此次約有2萬公噸的落果目前暫置在6處暫置場，包含安業太子宮、小埤里普庵寺、謝厝寮里紀安宮廟埕等，周邊相對空曠，較不影響居民，同時也每天請堆高機、斗車業者等協助載運送往清潔隊掩埋場處理。

孫慈敏也說，此次清運費用將由農業局補助農會，每天雖需約花費20萬，但農會一定都會幫忙清運到結束，因此，希望果農能主動將文旦落果載到堆置點，可節省工作上許多不必要的麻煩，而近期因許多果農還在清理果園，且還有部分延遲性落果，農會預計協助清運到21日。

據了解，今年文旦因落果嚴重，恐影響後續出貨產量，麻豆區農會也已先請大盤商下架訂單，避免後續無法供貨，面對準颱風「薇帕」本周五恐生成，果農也無奈笑笑說，「文旦幾乎都已被丹娜絲吹落果了啦！」

台南麻豆文旦受丹娜絲颱風影響，落果嚴重。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦受丹娜絲颱風影響，落果嚴重。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座座小山，連日來風吹日曬已開始腐壞，現場更漸漸散發出一股刺鼻的「酸味」，所幸周邊居住人口不多，不會影響居民。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座座小山，連日來風吹日曬已開始腐壞，現場更漸漸散發出一股刺鼻的「酸味」，所幸周邊居住人口不多，不會影響居民。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會每天都會請堆高機、斗車等協助將文旦落果送往清潔隊掩埋。記者萬于甄／攝影
麻豆區農會每天都會請堆高機、斗車等協助將文旦落果送往清潔隊掩埋。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座座小山，連日來風吹日曬已開始腐壞，現場更漸漸散發出一股刺鼻的「酸味」，所幸周邊居住人口不多，不會影響居民。記者萬于甄／攝影
台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座座小山，連日來風吹日曬已開始腐壞，現場更漸漸散發出一股刺鼻的「酸味」，所幸周邊居住人口不多，不會影響居民。記者萬于甄／攝影

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