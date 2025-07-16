台南市3區區長退休 牽動4區區長異動今交接上任

因應3位區長退休，台南市府進行人事調整，今天辦理關廟、左鎮、安定、柳營等4區區長及善化、學甲2所戶政事務所主任的交接典禮，由民政局局長與副局長擔任監交人，確保業務無縫接軌，持續推動地方政務穩健前行。

民政局青示，因應左鎮區長余基吉、關廟區長李賢村屆齡退休，柳營區長顏文穗申請退休，異動包括，永康區公所副區長陳必成升任關廟區區長；安定區區長李燿州調任左鎮區區長；民政局自治行政科科長陳仁偉調任安定區區長；佳里區公所主任秘書劉發仲接任柳營區區長。

善化戶政事務所主任由原秘書陳淑芳升任；學甲戶政事務所主任由安平區公所主任秘書張玲玲調任。

市府指出，此次人事調整除配合退休與職務異動，也兼顧專業歷練與在地需求，盼新任首長盡速進入狀況，發揮團隊效能，強化區政與民政服務，提升行政品質與市民滿意度。

台南市政府秘書長方進呈今屆齡退休，市長黃偉哲昨在市政會議，頒贈服務40年「特等服務獎章」、「功績獎章」及「感謝紀念牌」，表彰方秘書長任內對台南市卓越貢獻，並致上最深敬意與祝福。