快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市3區區長退休 牽動4區區長異動今交接上任

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
原民政局自治行政科科長陳仁偉調任安定區長。圖／台南市政府提供
原民政局自治行政科科長陳仁偉調任安定區長。圖／台南市政府提供

因應3位區長退休，台南市府進行人事調整，今天辦理關廟、左鎮、安定、柳營等4區區長及善化、學甲2所戶政事務所主任的交接典禮，由民政局局長與副局長擔任監交人，確保業務無縫接軌，持續推動地方政務穩健前行。

民政局青示，因應左鎮區長余基吉、關廟區長李賢村屆齡退休，柳營區長顏文穗申請退休，異動包括，永康區公所副區長陳必成升任關廟區區長；安定區區長李燿州調任左鎮區區長；民政局自治行政科科長陳仁偉調任安定區區長；佳里區公所主任秘書劉發仲接任柳營區區長。

善化戶政事務所主任由原秘書陳淑芳升任；學甲戶政事務所主任由安平區公所主任秘書張玲玲調任。

市府指出，此次人事調整除配合退休與職務異動，也兼顧專業歷練與在地需求，盼新任首長盡速進入狀況，發揮團隊效能，強化區政與民政服務，提升行政品質與市民滿意度。

台南市政府秘書長方進呈今屆齡退休，市長黃偉哲昨在市政會議，頒贈服務40年「特等服務獎章」、「功績獎章」及「感謝紀念牌」，表彰方秘書長任內對台南市卓越貢獻，並致上最深敬意與祝福。

人事處表示，方進呈公職生涯超過40年，展現卓越領導力與優異表現，堪稱「零負評」的典範人物，不僅獲頒「特等服務獎章」，屆退之時榮獲行政院核發「功績獎章」。

原永康區公所副區長陳必成接任關廟區長。圖／台南市政府提供
原永康區公所副區長陳必成接任關廟區長。圖／台南市政府提供
原安定區長李燿州調任左鎮區長。圖／台南市政府提供
原安定區長李燿州調任左鎮區長。圖／台南市政府提供
原佳里區公所主任秘書劉發仲接任柳營區長。圖／台南市政府提供
原佳里區公所主任秘書劉發仲接任柳營區長。圖／台南市政府提供
台南市政府秘書長方進呈（右）今屆齡退休，榮獲行政院核發「功績獎章」。圖／台南市政府提供
台南市政府秘書長方進呈（右）今屆齡退休，榮獲行政院核發「功績獎章」。圖／台南市政府提供

台南 主任

延伸閱讀

台電員工疑觸電葉克膜搶命 賴清德總統趕赴醫院探視

罷藍委還沒完 江啟臣、顏寬恒等5席中選會18日審定連署結果

藍委羅明才等5件罷免案 中選會：18日審定並決定投票日

颱風災前整備費疑不足 北市民政局：災準金因應

相關新聞

台南市府人事異動...尤天厚接秘書長 徐健麟陞任副秘書長

台南市政府秘書長方進呈今天屆齡退休，卸下長年肩負市政統籌重任的職務。市府隨即辦理人事調整，原副秘書長尤天厚於同日接任秘書...

跨區救災直擊災情震撼 台南里長：從沒見過災情這麼慘

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，台南市仁德區成功里長鄭晴而連續6天率領志工團隊跨區支援災後復原，有時從早上8點多到深夜11點...

麻豆文旦落果堆成山現場飄刺鼻「酸味」 麻豆農會清運不間斷

風災後第10天，台南麻豆文旦約達2萬公噸落果仍在清運中，許多果農一大早就將一袋袋文旦載往暫置場，而大量文旦落果堆積成一座...

台南市3區區長退休 牽動4區區長異動今交接上任

因應3位區長退休，台南市府進行人事調整，今天辦理關廟、左鎮、安定、柳營等4區區長及善化、學甲2所戶政事務所主任的交接典禮...

「上班路上被大雷雨嚇死！」台南雷聲後號誌故障 警指揮到中午

今天上午8時許，台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，轄區第...

丹娜絲颱風後迅速復原 嘉義民雄商圈店家推優惠挺在地

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，對嘉義地區造成慘重災害，民雄商圈店家重整腳步，在風災過後迅速整理環境、恢復營運，展現在地韌性，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。