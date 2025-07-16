快訊

南投罷免首戰藍軍雖未成功 但已體悟726致勝心法？

帶傘出門！對流雲系發展旺 14縣市大雨特報慎防強降雨

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

聽新聞
0:00 / 0:00

「上班路上被大雷雨嚇死！」台南雷聲後號誌故障 警指揮到中午

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝

今天上午8時許，台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，轄區第二警分局立即派員前往各路口查處後，並在湯德章紀念公園圓環7處路口及民生、忠義路口號誌指揮交通，所幸目前已恢復運轉。

今天上午的巨大雷聲，讓台南市民紛紛上網在threads詢問，「上班路上被大雷雨嚇死」、「台南早上打雷超可怕，以為什麼東西大爆炸」、「台南暴雨加閃電打雷，有夠世界末日」、「外面一直爆炸式的打雷是正常的嗎」、「又下雨了，心裡掛念那些屋頂尚未妥善遮蔽的災民」。

台南市警第二分局指出，下起大雷雨後，中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，尤其湯德章紀念公園圓環車流量大，車流狀況複雜，汽車、機慢車及行人交織，分局派遣30餘名警力至現場交通疏導，同時聯繫交通局交控中心號誌小組前來維修。

警方指出，雖然大雨滂沱中號誌未能正常運作，不過在員警賣力的交通疏導下，幸未發生交通事故，號誌經搶修，在近12時已恢復正常運作，也讓車流恢復正常行駛。

台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝
台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺。記者袁志豪／翻攝

大雷雨 台南 口號

延伸閱讀

大雷雨炸高雄、台南 示警區域看這查

中南部大雨特報 粉專示警台南：市區一波大雷雨注意安全

一場大雷雨台中市區多處路段淹水 市府提1.6公里排水改善方案

今大雷雨明天可望趨緩 吳德榮：下周台灣附近又有熱帶系統存在

相關新聞

丹娜絲強風重創嘉義 黃花風鈴木、綠色隧道美景毀損難回春

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，成為120年來首度登陸嘉義的颱風，帶來13級強風肆虐嘉義縣市，造成大量行道路樹、公園...

嘉義大林「台版迪士尼」 下月開幕

嘉義縣大林鎮大埔美園區有望達到8家觀光工廠，是工業區中觀光工廠群聚最高的區域，「歐樂沃築夢城堡」巧克力觀光工廠預計下月營...

台南市3區區長退休 牽動4區區長異動今交接上任

因應3位區長退休，台南市府進行人事調整，今天辦理關廟、左鎮、安定、柳營等4區區長及善化、學甲2所戶政事務所主任的交接典禮...

「上班路上被大雷雨嚇死！」台南雷聲後號誌故障 警指揮到中午

今天上午8時許，台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，轄區第...

丹娜絲颱風後迅速復原 嘉義民雄商圈店家推優惠挺在地

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，對嘉義地區造成慘重災害，民雄商圈店家重整腳步，在風災過後迅速整理環境、恢復營運，展現在地韌性，更...

丹娜絲重創嘉義市定古蹟史蹟資料館 大樹壓毀設施休館修復

百年嘉義公園嘉市定古蹟史蹟資料館，2019年1月重新開館，委託民營以「昭和十八J18」品牌形象經營，成為知名文化觀光景點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。