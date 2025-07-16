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「上班路上被大雷雨嚇死！」台南雷聲後號誌故障 警指揮到中午
今天上午8時許，台南市下起大雷雨，巨大轟隆的雷聲讓許多人受到驚嚇，更造成中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，轄區第二警分局立即派員前往各路口查處後，並在湯德章紀念公園圓環7處路口及民生、忠義路口號誌指揮交通，所幸目前已恢復運轉。
今天上午的巨大雷聲，讓台南市民紛紛上網在threads詢問，「上班路上被大雷雨嚇死」、「台南早上打雷超可怕，以為什麼東西大爆炸」、「台南暴雨加閃電打雷，有夠世界末日」、「外面一直爆炸式的打雷是正常的嗎」、「又下雨了，心裡掛念那些屋頂尚未妥善遮蔽的災民」。
台南市警第二分局指出，下起大雷雨後，中西區多處重要路口號誌因不明原因故障停擺，尤其湯德章紀念公園圓環車流量大，車流狀況複雜，汽車、機慢車及行人交織，分局派遣30餘名警力至現場交通疏導，同時聯繫交通局交控中心號誌小組前來維修。
警方指出，雖然大雨滂沱中號誌未能正常運作，不過在員警賣力的交通疏導下，幸未發生交通事故，號誌經搶修，在近12時已恢復正常運作，也讓車流恢復正常行駛。
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