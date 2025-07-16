風災台南重創屏東支援清理整頓 黃偉哲感謝周春米

颱風丹娜絲重創台南，市長黃偉哲今天前往鹽水區，慰勞投入災後清理整頓已4天的屏東縣支援團隊，且傳訊屏東縣長周春米致謝，感謝跨縣市溫暖互助。

黃偉哲今天慰勞屏東支援團隊，感謝他們投入新營、後壁、鹽水、白河、北門等災區清理與環境整頓，也一併向連日支援的高雄團隊致謝。

黃偉哲說，今天是屏東支援第4天，他已傳訊向周春米表達誠摯感謝；每一投入復原工作的人力與機具，都是城市不可或缺重要力量，這份跨縣市情誼令人感動，也為台南災後重建注入穩定力量。

市府表示，屏東支援行動自13日展開，預定至18日，屏東縣政府共派遣27名人力及調度13輛抓斗車、7輛山貓進駐，協助清淤、廢棄物清運與環境整頓等多項任務，讓受災地區逐步恢復原貌；市府也將持續整合中央、地方資源，全力推進災後復原清理。