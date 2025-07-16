丹娜絲颱風後迅速復原 嘉義民雄商圈店家推優惠挺在地
丹娜絲颱風帶來強風豪雨，對嘉義地區造成慘重災害，民雄商圈店家重整腳步，在風災過後迅速整理環境、恢復營運，展現在地韌性，更串聯24家業者推出「我們還在・溫暖繼續」聯合優惠活動，7月31日嘉義鄉親在商圈都能享有優惠，以實際行動支持家鄉。
民雄商圈發展協會理事長許聖昌說，風災雖讓大家停下腳步，但店家們都沒放棄，整理好店面、整理好心情，希望給大家看的不只是商品，更是一種不放棄的精神，7月31日前憑嘉義縣市居住證明，即可享受各店家推出各種小吃、咖啡茶飲、眼鏡、家電等優惠。
參與店家包括知名的羅記民雄肉包推出「買十送一」、阿美鳳梨祭出「霜淇淋買五送一、滿千再贈龍鳳果醬」、魚罐頭咖啡館提供咖啡商品8折優惠、芭茛茶飲全品項9折，還有禾楓覓月文旅住宿9折、女人花花藝工作坊推出「三人揪團一人免費」等多樣化優惠。
許聖昌表示，本來以為颱風過後會有一段時間才恢復，但看到店家們一早就打掃完畢、熱情迎接客人，真的讓人感覺士氣大振，此次聯合行銷除了促進消費，更傳遞「我們還在」的在地精神，從災後自救到彼此扶持，民雄用實際行動說出「嘉義人，很挺嘉義人」。
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