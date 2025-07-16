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丹娜絲重創嘉義市定古蹟史蹟資料館 大樹壓毀設施休館修復
百年嘉義公園嘉市定古蹟史蹟資料館，2019年1月重新開館，委託民營以「昭和十八J18」品牌形象經營，成為知名文化觀光景點；6日深夜遭120年來首次登陸嘉義丹娜絲颱風強風侵襲，大樹倒塌壓毀設施，原預訂休館搶修到明天開館，因受創嚴重，恢復開館以文化局官網公告為主。
文化局說，史蹟資料館座落嘉義公園深處，通往館舍道路高低起伏狹窄，平時難讓大型機具進出。這次風災公園通道幾乎完全被倒塌樹木與雜物阻斷。在建設處、民政處協助下，連日來日夜不休地搶通道路，終於讓大型機具進場支援，努力展開的修復工作。
然而，史蹟館內有棵老榕樹，無法抵抗強風摧折，整棵樹倒臥齋館屋頂，壓毀部分結構造成室內嚴重漏水。由於機具無法進入古蹟建築內部，只能小心翼翼搭設鷹架，以人工方式移除樹枝，只為避免古蹟遭受損害。為防止持續漏水，後續將先鋪上帆布臨時遮蓋，暫時保護受損空間。
史蹟館外1棵高大木麻黃，也在颱風夜被連根拔起，砸毀牌樓，更一度堵住人員進出唯一通道。對修復行動造成阻礙，也對史蹟館整體歷史風貌帶來嚴重破壞。所幸目前毀損牌樓已經拆卸，交木作師傅展開細緻修復作業；壓倒圍牆的木麻黃也完成樹冠清理，下午重新開放通行，順利展開修復行動。
文化局強調，古蹟不只是文化資產，更是許多人記憶，文化局會用最謹慎、最專業態度，努力守護，讓見證嘉義百年歷史建築，盡快恢復原來風貌，期待早日開放。
市定古蹟史蹟資料館2棟建物，是日治時期嘉義神社附屬齋館及社務所，建於西元1943年，齋館是前往神社祭祀前齋戒和準備地方，社務所是神社行政管理辦公處。2棟建築物屬日本「書院造」建築形式，在台灣十分稀有，具獨特性，藝術表現優雅，工藝參考價值高。
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