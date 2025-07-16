快訊

你也是嗎？ChatGPT又全球大當機！網友氣炸：總是在上班壞掉

財經記者潛入詐騙LINE群 親身體驗假投顧周旋套路3部曲

周曉涵戀愛ing？「罪後真相」導演陳奕甫進出香閨爆過夜情

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲強風重創嘉義 黃花風鈴木、綠色隧道美景毀損難回春

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，成為120年來首度登陸嘉義的颱風，帶來13級強風肆虐嘉義縣市，造成大量行道路樹、公園及社區植栽倒伏，尤其重創知名賞花景點嘉義市區八掌溪堤岸賞黃花風鈴木步道，以及太保市安仁里綠色隧道綠帶空間，黃花凋零、綠蔭不再，景色面目全非，災情慘重。

嘉市區八掌溪堤岸，是賞黃花風鈴木的熱門景點，每逢春季金黃花海吸引眾多攝影愛好者與遊客造訪。然而丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。曾任嘉市社區大學校長的賴萬鎮巡視災區後感嘆表示，「明年3月再無黃花可賞了！」

除市區受創外，太保市著名的安仁里綠色隧道也未能倖免。這條曾被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，如今大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。太保市選出嘉縣議員黃榮利不忍形容，安仁里綠色隧道幾乎已成「綠色廢道」。

對於災後重建，第五河川分署說，八掌溪堤岸為重要防汛通道，目前該區倒伏或需處理樹木多達約3700棵。為維持堤防安全與景觀生態，將啟動補植作業，逐步恢復原有綠帶。太保市綠色隧道所屬道路養護單位也表示，待清理完成後將陸續補植樹木，重建綠蔭。

不過園藝專家指出，風鈴木等開花喬木長成花開需數年，綠蔭成林更需10年以上的照護。換言之，即使補植重建，民眾熟悉的春日花景與綠蔭盛況短期內恐難復見。風災凸顯極端氣候下都市綠化設計與防災規畫重要性。地方政府除應加強災後復原，也應思考未來樹種配置與防風韌性，兼顧景觀美化與氣候適應，為城市綠帶建構更穩固的防護網。

太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝
太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝
太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝
太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
嘉市區八掌溪堤岸是觀賞黃花風鈴木熱門景點，丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。圖／賴萬鎮提供
太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝
太保市著名的安仁里綠色隧道被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，風災大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。記者魯永明／翻攝

風鈴木 綠色隧道 丹娜絲颱風

延伸閱讀

台南農漁業受災嚴重 立委籲風災復建貸款首年免息

丹娜絲颱風豪雨淹水 彰化泡水家具經認定免費清運

丹娜絲重創中、南部 高鐵提供員工2天「清理假」

國民黨團要求卓榮泰專案報告光電浮台 立法院逕付二讀

相關新聞

丹娜絲強風重創嘉義 黃花風鈴木、綠色隧道美景毀損難回春

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，成為120年來首度登陸嘉義的颱風，帶來13級強風肆虐嘉義縣市，造成大量行道路樹、公園...

嘉義大林「台版迪士尼」 下月開幕

嘉義縣大林鎮大埔美園區有望達到8家觀光工廠，是工業區中觀光工廠群聚最高的區域，「歐樂沃築夢城堡」巧克力觀光工廠預計下月營...

丹娜絲重創嘉義市定古蹟史蹟資料館 大樹壓毀設施休館修復

百年嘉義公園嘉市定古蹟史蹟資料館，2019年1月重新開館，委託民營以「昭和十八J18」品牌形象經營，成為知名文化觀光景點...

雲林古坑衛生所懸缺近3年 盼來專責醫師

雲林縣偏鄉居民仰賴衛生所甚多，古坑鄉衛生所的專責醫師2022年懸缺至今，本月1日終迎來新的專責醫師陳盈谷到任；面對衛生所...

改建延宕3年！台南仁德全民運動館 拚9月開工

台南仁德運動公園育樂中心改建全民運動館案延宕3年，一旁泳池更閒置12年，市府先前喊出4月全中運游泳賽在新館舉行，結果一再...

影／台灣文化日首登布拉格 7藝術團隊展現台灣美麗能量

台灣捷克藝術文化交流協會（TCACL）集結7個來自台灣各地表演藝術團隊，今晚在捷克首都布拉格舉辦「第一屆台灣文化日（1s...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。