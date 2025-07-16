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丹娜絲強風重創嘉義 黃花風鈴木、綠色隧道美景毀損難回春
丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義縣布袋鎮，成為120年來首度登陸嘉義的颱風，帶來13級強風肆虐嘉義縣市，造成大量行道路樹、公園及社區植栽倒伏，尤其重創知名賞花景點嘉義市區八掌溪堤岸賞黃花風鈴木步道，以及太保市安仁里綠色隧道綠帶空間，黃花凋零、綠蔭不再，景色面目全非，災情慘重。
嘉市區八掌溪堤岸，是賞黃花風鈴木的熱門景點，每逢春季金黃花海吸引眾多攝影愛好者與遊客造訪。然而丹娜絲颱風來襲，位於軍輝橋與彌陀映月橋之間的黃花風鈴木成排傾倒或折枝，連沿岸涼亭屋頂都被強風吹落，景觀元氣大傷。曾任嘉市社區大學校長的賴萬鎮巡視災區後感嘆表示，「明年3月再無黃花可賞了！」
除市區受創外，太保市著名的安仁里綠色隧道也未能倖免。這條曾被譽為「嘉義最美綠蔭步道」的道路，如今大量樹木倒塌、枝葉散落，綠蔭成了斷木與泥濘的景象。太保市選出嘉縣議員黃榮利不忍形容，安仁里綠色隧道幾乎已成「綠色廢道」。
對於災後重建，第五河川分署說，八掌溪堤岸為重要防汛通道，目前該區倒伏或需處理樹木多達約3700棵。為維持堤防安全與景觀生態，將啟動補植作業，逐步恢復原有綠帶。太保市綠色隧道所屬道路養護單位也表示，待清理完成後將陸續補植樹木，重建綠蔭。
不過園藝專家指出，風鈴木等開花喬木長成花開需數年，綠蔭成林更需10年以上的照護。換言之，即使補植重建，民眾熟悉的春日花景與綠蔭盛況短期內恐難復見。風災凸顯極端氣候下都市綠化設計與防災規畫重要性。地方政府除應加強災後復原，也應思考未來樹種配置與防風韌性，兼顧景觀美化與氣候適應，為城市綠帶建構更穩固的防護網。
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