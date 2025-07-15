影／台灣文化日首登布拉格 7藝術團隊展現台灣美麗能量

台灣捷克藝術文化交流協會（TCACL）集結7個來自台灣各地表演藝術團隊，今晚在捷克首都布拉格舉辦「第一屆台灣文化日（1st Taiwan Culture Day）」。以鼓樂、舞蹈、歌仔戲、民俗技藝與合唱，在捷克與歐洲觀眾前展現台灣多元、豐沛且具創造力文化內涵。

布拉格國際民俗藝術節18、19日舉行，各國參與演出團隊將一同舉辦踩街遊行活動。今晚九點主辦單位先為台灣七個參與團隊舉辦「台灣文化日」活動。

參與團隊有「鳳天神鼓」，以震撼力十足的戰鼓展現台灣精神音樂。「鄉城歌仔戲劇團」融合傳統唱腔與戲劇張力，跨越語言、感動人心。「心悅舞蹈劇團」將現代舞與民俗意象完美融合。「赤山表演藝術坊」從民間技藝到現代表演，活力十足。「全球客家聲韻歌劇團」唱出母語文化的自信與驕傲。「杜佳倫舞蹈團」以東方身韻演繹柔美與節奏。

協會表示，這是台灣文化首次以官方藝術節形式亮相捷克，不僅吸引當地民眾，也邀請捷克政府、駐捷代表處、文化機構與媒體共襄盛舉。並安排一系列互動表演、開場鼓陣、文化走秀與壓軸歌舞，期望當地各界深入感受「福爾摩莎．美麗的台灣」。

協會理事長柳秀玲指出，「文化就是一座橋，我們很榮幸能以藝術為媒介，在捷克這樣具有深厚文化底蘊的國度，讓台灣的聲音被聽見，讓世界看見台灣人民對美、和平與創意的堅持。」