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雲林古坑衛生所懸缺近3年 盼來專責醫師

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣古坑鄉衛生所新的專責醫師陳盈谷1日到任。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉衛生所新的專責醫師陳盈谷1日到任。記者陳雅玲／攝影

雲林縣偏鄉居民仰賴衛生所甚多，古坑鄉衛生所的專責醫師2022年懸缺至今，本月1日終迎來新的專責醫師陳盈谷到任；面對衛生所繁重業務，陳盈谷說，衛生所工作量極大，是長期缺醫師的原因之一，但他視雲林為第二故鄉，願意接受挑戰。

雲縣衛生局長曾春美說，全縣共9個鄉鎮衛生所提供醫療門診服務，目前以口湖鄉出缺10年專責醫師最久，不過近年衛生所發展全面性公共衛生、疾病預防及長期照護業務需求，也有衛生所協助推動遠距醫療及在宅服務，將成為相關服務資源連結的樞紐，提供民眾全面性服務。

48歲的陳盈谷畢業於中山醫學大學醫學系，是家醫科專科醫師，曾於長庚醫院、嘉義縣竹崎鄉與溪口鄉衛生所服務，他說，母親來自雲林大埤鄉，他自國中、高中便在雲林求學，妻子亦為雲林人，對這片土地有深厚的連結與情感。

外界常以為偏鄉衛生所工作輕鬆、如同「養老」，陳盈谷說，衛生所業務包羅萬象，包括心理衛生、醫療門診、行政相驗、預防注射、體檢（含高齡認知檢測）、防疫工作、慢性病照護網、以及與轄內醫療院所合作的遠距醫療等，每一項皆具高度專業與執行壓力，「趁著自己尚有體力與熱情，我願意接受這份挑戰」。

洪姓糖尿病患者昨到古坑衛生所就診，他說，衛生所近3年只能仰賴台大與成大醫院輪流支援，如今有固定醫師坐鎮，能掌握患者病史與健康狀況。

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