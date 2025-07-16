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改建延宕3年！台南仁德全民運動館 拚9月開工

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南仁德運動公園育樂中心改建全民運動館案延宕多年，一旁泳池更閒置超過10年。圖／南市議員郭鴻儀提供
台南仁德運動公園育樂中心改建全民運動館案延宕多年，一旁泳池更閒置超過10年。圖／南市議員郭鴻儀提供

台南仁德運動公園育樂中心改建全民運動館案延宕3年，一旁泳池更閒置12年，市府先前喊出4月全中運游泳賽在新館舉行，結果一再流標，引爆民怨，近期終露曙光；市府表示，兩家廠商有意投標，後天再度招標有望標出、9月開工。

南市體育局解釋，仁德全民運動館工程先前5次流標，主因經費不足，市府自籌追加4千多萬元，總預算從1.5億元提高至1.9億元，也在6月重新上網招標，若7月順利決標，將於9月動工，預計工期365天，力拚明年9月後完工啟用。

市長黃偉哲2021年宣示「仁德運動公園游泳池整建活化」，後來提升為配合全民運動館計畫執行，2023年定案仁德全民運動館，體育局還承諾今年全國中等學校運動會以此處為泳賽場地，結果全中運辦完，此案仍只聞樓梯響，據了解，已設計規畫完成的仁德區全民運動館，耐震補強工程遲遲無法決標，工程進度直接落後。

仁德運動公園的育樂中心封館至今，旁邊游泳池更閒置12年，但同時間定案的永康區全民運動館5月已順利開工，許多仁德居民批評市府大小眼，「看不起仁德人」。爭取此案的仁德在地市議員郭鴻儀也跟著挨批「跟市長一樣畫唬爛」；郭鴻儀上月說「再相信市府一次」，要求市府不要讓市長再次失信於民。

對於出現有意投標廠商，郭鴻儀指出，市府多次失信於民，他也因這案一再延宕，遭地方社區、社團指責，絕不能再跳票。

黃偉哲 運動 游泳池 台南

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