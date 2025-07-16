嘉義大林「台版迪士尼」 下月開幕

嘉義縣大林鎮大埔美園區有望達到8家@@@觀光工廠@@@，是工業區中觀光工廠群聚最高的區域，「歐樂沃築夢城堡」巧克力觀光工廠預計下月營運，估再掀起觀光熱潮；有議員建議，將觀光人潮引入大林街區，帶動地方實質發展。

大林鎮長許有疆表示，大埔美園區目前觀光工廠有卡羅爾、老楊、丸聚星球、蓋婭、佐登妮絲，歐樂沃再加入成第6間，未來還有豆之家、比菲多都考慮投入觀光工廠，今年將邀集業者組成觀光工廠策略聯盟，舉辦城堡馬拉松活動，也連結大林在地小旅行、農村深度旅遊，串聯整合帶動觀光。

佐登妮絲城堡、蓋婭莊園都是城堡形式，歐樂沃築夢城堡巧克力觀光工廠也以迪士尼城堡構思，占地4100坪，園內有壁畫、雕塑工藝、巧克力藝術，另也融入在地元素，在蘭花尖塔貼上2萬9000片金箔，呼應大林鎮人口數，並設計鄒族圖騰尖塔，園區中心巨型雕塑藝術「黃金可可樹」則象徵可可文化與嘉義農藝的融合與重生。

城堡總經理洪雨彤說，園內分為瑪雅物語產線、築夢城堡、普羅旺斯小鎮3大主題區，地下室可停84輛汽車，也在園區周圍承租停車場，容納開園湧入的車潮，目前工程進度90%，預計8月開園，全票250元，嘉義縣市民優待票200元，只進入咖啡廳則免門票。

縣議員吳思蓉說，相信觀光工廠能為地方帶來人潮，開幕時一定會吸引很多人慕名前來，大埔美園區交通便利，鄰近國道3號，憂心旅遊團只會定點短暫停留，盼串聯周邊景點，將觀光人潮引入大林街區，帶動地方實質發展。