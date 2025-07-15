懸缺近3年 雲林古坑衛生所終於等到專責醫師「返鄉服務」

雲林縣部分鄉鎮醫療資源不足，居民對衛生所仰賴程度甚高。古坑鄉衛生所專責醫師職缺自2022年懸缺至今，終於在本月1日迎來新任專責醫師陳盈谷到任，面對衛生所繁重業務，陳盈谷坦言挑戰不小，但他視雲林為第二故鄉，願意接受挑戰。

現年48歲的陳盈谷，為中山醫學大學醫學系畢業、家醫科專科醫師，曾於長庚醫院、嘉義縣竹崎鄉與溪口鄉衛生所服務，他表示，母親來自雲林縣大埤鄉，他自國中、高中便在雲林求學，妻子亦為雲林人，數年前已在斗六置產定居，對這片土地有深厚的連結與情感。

洪姓患者有糖尿病史，今日到古坑衛生所就診，醫師為其安排眼底鏡檢，他表示，衛生所已近三年無專責醫師，只能仰賴台大與成大醫院輪流支援，來來去去，缺乏穩定性，如今有固定醫師坐鎮，能掌握患者病史與健康狀況，「而且陳醫師很細心，讓人安心。」

對於外界常以為偏鄉衛生所工作輕鬆、如同「養老」的印象，陳盈谷表示，衛生所業務包羅萬象，包括心理衛生、醫療門診、行政相驗、預防注射、體檢（含高齡認知檢測）、防疫工作、慢性病照護網、以及與轄內醫療院所合作的遠距醫療等，每一項皆具高度專業與執行壓力，工作量極大，是許多衛生所長期缺醫的主要原因之一。

雖然業務繁重，陳盈谷仍選擇投身服務，他表示，擔任衛生所醫師需配合中央政策推動，參與各項研習與訓練，與政策及社會脈動保持接軌，有助於專業進修與能力提升，「趁著自己尚有體力與熱情，我願意接受這份挑戰。」讓衛生所成為在地居民信賴與依靠的健康守護站。

古坑鄉地處山區，醫療資源相對不足，衛生所平均每日上午門診人數達20至30人，是當地民眾最主要的就醫管道之一。雲林縣衛生局長曾春美感謝「雲林女婿」願意返鄉服務，並指出目前全縣共有9個鄉鎮衛生所提供醫療門診服務，專責醫師出缺衛生所中以口湖鄉出缺10年最久。