雨後禽流感高風險期 雲林一鵝場確診撲殺二千多隻種鵝

雲林縣東勢鄉1鵝場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨撲殺2616隻鵝及1586顆蛋，雲林縣動植物防疫所，雨後是禽流感傳染高峰期，呼籲禽場加強環境控制及加強消毒。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，該鵝場確診後已完成撲殺，包含種鵝2292隻、未成年鵝324隻、蛋1586顆，是今年第8場確診，周遭一公里有22場禽場，會逐一消毒並完成抽血檢驗。