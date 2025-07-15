雨後禽流感高風險期 雲林一鵝場確診撲殺二千多隻種鵝
雲林縣東勢鄉1鵝場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨撲殺2616隻鵝及1586顆蛋，雲林縣動植物防疫所，雨後是禽流感傳染高峰期，呼籲禽場加強環境控制及加強消毒。
雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，該鵝場確診後已完成撲殺，包含種鵝2292隻、未成年鵝324隻、蛋1586顆，是今年第8場確診，周遭一公里有22場禽場，會逐一消毒並完成抽血檢驗。
廖培志表示，今年4、5月雲林縣都無禽流感疫情，相對往年穩定，但因連日大雨，冷熱交替、雨後都是傳染高風險期，提醒業者降雨前後更要注意環境控制、下雨後一定要加強消毒，若有異常應主動通報。
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