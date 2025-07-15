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配合嘉義高架化車站施工 嘉義火車站人行動線調整

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義火車站前站至新站內天橋路徑。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站前站至新站內天橋路徑。圖／嘉義市政府提供

為配合鐵路高架化計畫C612標嘉義高架化車站工程推進到站體北部施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整，於7月17日起封閉拆除現行第二月台至後站之站內天橋，同時保留第一至第二月台之站內天橋及電梯設施，並將前階段封閉拆除之原有南側站外天橋改建成新站內天橋。嘉義市府交通處提醒民眾，依照車站內導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，注意通行安全。

市府交通處說明動線調整，經由前站及第一月台前往至第二月台者：一般旅客，透過第一月台與第二月台之間的人行地下道前往。攜帶大件行李以及行動不便旅客，透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往第二月台。

經由後站前往至第二月台、第一月台及前站者：一般旅客，透過新站內天橋前往。攜帶大件行李以及行動不便旅客，透過南側新站內天橋，無障礙電梯前往至前站及第一月台；欲至第二月台者，需透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往至第二月台。

施工期間呼籲攜帶大件行李及行動不便旅客，多利用前站進出。

市府交通處表示，為因應車站行人動線改道交通部鐵道局中工分局與嘉義車站已設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，並派員協助引導旅客與市民，如有遇到任何動線之疑義，可詢問站內或穿戴引導背心嚮導員。

交通處表示，嘉義高架化車站7月17日起至車站完工之施工期間，台鐵營運期間，往返前後站行人，需要先至剪票口抽取號碼牌供民眾通行；非台鐵營運時間，新站內天橋會開放通道供民眾通行；行動不便或年長者也可透過服務台申請使用台鐵公司乘車服務；旅客及利用站區往返的民眾，屆時依照車站內導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，並請注意通行安全。

嘉義火車站站內天橋保留段（第一至第二月台）。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站站內天橋保留段（第一至第二月台）。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站新站內天橋現況。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站新站內天橋現況。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站人行動線圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站人行動線圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站後站至新站內天橋路徑。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站後站至新站內天橋路徑。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站後站二樓剪票口。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站後站二樓剪票口。圖／嘉義市政府提供

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