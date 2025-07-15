配合嘉義高架化車站施工 嘉義火車站人行動線調整

為配合鐵路高架化計畫C612標嘉義高架化車站工程推進到站體北部施工需要，嘉義車站前、後站人行動線調整，於7月17日起封閉拆除現行第二月台至後站之站內天橋，同時保留第一至第二月台之站內天橋及電梯設施，並將前階段封閉拆除之原有南側站外天橋改建成新站內天橋。嘉義市府交通處提醒民眾，依照車站內導引告示、牌面、標示及嚮導員的指引，注意通行安全。

市府交通處說明動線調整，經由前站及第一月台前往至第二月台者：一般旅客，透過第一月台與第二月台之間的人行地下道前往。攜帶大件行李以及行動不便旅客，透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往第二月台。

經由後站前往至第二月台、第一月台及前站者：一般旅客，透過新站內天橋前往。攜帶大件行李以及行動不便旅客，透過南側新站內天橋，無障礙電梯前往至前站及第一月台；欲至第二月台者，需透過第一月台無障礙電梯經站內天橋前往至第二月台。

施工期間呼籲攜帶大件行李及行動不便旅客，多利用前站進出。

市府交通處表示，為因應車站行人動線改道交通部鐵道局中工分局與嘉義車站已設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，並派員協助引導旅客與市民，如有遇到任何動線之疑義，可詢問站內或穿戴引導背心嚮導員。