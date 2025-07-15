注意！國1台南永康北上路段配合施工 今晚9時到明晨6時全線封閉

高速公路局公告國道1號中山高經常塞車的台南永康北上路段，今天晚間9時開始到明天上午6時「全線封閉」，配合國道1號北外環交流道工程施工。高公局提醒施工時段要經過封閉路段民眾改道，以免浪費時間，也會請警方配合封閉北上施工路段閘道。

高速公路局建議改道民眾在台南仁德、裕農路交流道下改走平面道路，或提早轉進台86線東西向快速道路北上接國道8號公路、再接國道1號北上。