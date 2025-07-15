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注意！國1台南永康北上路段配合施工 今晚9時到明晨6時全線封閉
高速公路局公告國道1號中山高經常塞車的台南永康北上路段，今天晚間9時開始到明天上午6時「全線封閉」，配合國道1號北外環交流道工程施工。高公局提醒施工時段要經過封閉路段民眾改道，以免浪費時間，也會請警方配合封閉北上施工路段閘道。
高速公路局建議改道民眾在台南仁德、裕農路交流道下改走平面道路，或提早轉進台86線東西向快速道路北上接國道8號公路、再接國道1號北上。
高公局表示，全封閉國道1號北上永康交流道(319k)至台南系統交流道(315k)。是因為要改善台南永康南科等周邊地區交通，配合國1北外環交流道工程(第I105S標)L1U5鋼箱梁防護設施安裝作業。明晚同時段封閉同路段南向車道配合施工。
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