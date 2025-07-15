嘉榮日光園地陪伴支持 精神病友重返職場翻新頁

年約40歲的小萍（化名）曾在超商擔任門市主管，因雙極性情感疾患反覆發作，不得不中斷職涯。在台中榮總嘉義分院精神科醫師黃聖雲的診治轉介至院內附設精神復健機構「日光園地」，展開長達2年半的復健歷程。透過醫療團隊持續陪伴與支持，今年成功應徵錄取行政職務，翻開人生新篇章。

日光園地蘇美燕專管員表示，小萍剛加入日光園地時，面對人群明顯退縮，也難以長時間參與訓練。隨著復健歷程漸入佳境，她逐漸能主動參與活動、穩定表達自己的想法，也踴躍投入營隊與團體活動，甚至主動承擔要角，展現積極復元的態度。在庇護性工作訓練中，她與科室同事互動良好，也逐步建立起社交信心與工作成就感。

小萍分享，剛開始真的會想很多，很怕自己做不好。但老師們從不放棄，一直陪伴、鼓勵，一步一步幫助復元。現在，她也能去鼓勵新來的學員，分享自己的經驗。今年找到工作、開始上班，真的很開心！

日光園地負責人王杏丹表示，日光園地為嘉義少數提供日間型精神復健服務的醫事機構，針對16至60歲、病情穩定且具就業或就學動機的精神障礙者，經精神科轉介與評估後即可收案。訓練內容包括生活自理、社交技巧、情緒與壓力管理等基本能力培養，以及庇護性工作（如代工、清潔等），協助建立作息與工作耐力與成就感。對具備工作潛力的學員，也會透過職能評估與訓練，協助媒合就業資源，依據個人的就業意願及能力評估，銜接競爭性職場或庇護工場，或輔導回校就學、準備身心障礙特考等，協助發展一技之長，達到生活自立的目標。