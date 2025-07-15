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雲林街頭藝人可線上換領照 申辦地點流程e化更加簡便

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影

街頭藝人不僅是藝人才華舞台更是城市藝術象徵，考量過去換證繁瑣費時、申請一至兩個月才可拿到證照，雲林縣政府即日起啟動E化申請服務，新辦或換證時程縮短約2周以內。文觀處表示，手續簡化之外，未來也將展演空間、演藝團隊線上申請，以期帶動街頭演藝發展。

縣府文觀處表示，雲林街頭藝人從2010年開辦徵選，2011年改為登記制，多年來總計有2308人曾申請或換證，目前則有708名街頭藝人持有證照。

文觀處長陳璧君表示，街頭藝人證照期限為2年，訂在每年的6至8月新申請、換發照，由於申請都要親赴文觀處臨櫃辦理，藝人常因工作忙碌等因素，錯失申請時間，所以有時每次換發證照，約需1至2個月才能拿到新證，因此全面推動E化服務，讓街頭藝人方便申請。

文觀處表演藝術科長沈郁琪指出，即日已正式開放線上申請登記街頭藝人證照，且已開放全年皆可申請，只要具中華民國國籍或持有工作許可的外籍人士，均可透過上傳相關證明文件申請街頭藝人證照，約1至2周便可完成審核，且街頭藝人證照也在網路下載更快速及環保，迄今為止已有194位完成申、換照。

陳璧君表示，除了換領證更便利，後續將在今年8月開放線上展演空間申請，未來藝人和場地管理單位合作更順暢，年底前再逐步開放縣內演藝團隊申、換照申請，不僅行政流程大幅簡化，也提升管理效率，期帶動城市街頭藝術發展。

雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影
雲林縣街頭藝人換、領照或地點申請，將全面E化可線上申請，手續簡化，減少一半以上的申請時間，更加便民，期能帶動街頭藝術發展。記者蔡維斌／攝影

街頭藝人 團隊

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