快訊

教授二春／教授延退占員額 比照玉山學者設長青學者？

大罷免倒數！賴總統民調再度「死亡交叉」 滿意度降5.8個百分點

棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

聽新聞
0:00 / 0:00

台南警二分局「藍勾勾小編」最後一天上班 同事不捨：警界活字典

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局；他穿過3種不同款式的警察制服，也曾使用3款不同型號的制式手槍，歷經多次警政制度變革，曾榮獲4面警察獎章，是同事眼中名符其實的「警界活字典」。

分局指出，59歲的楊義雄畢業於警察學校114期，1986年踏入警界，首任即分發至台南市警察局，2001年升任第二分局巡佐，並於2016年擔任警備隊副隊長至今；除了初任期間在交通隊實習半年，其餘時間皆在第二分局服務，堪稱最忠誠的「台南警二分局人」。

楊義雄歷任博愛派出所警勤區、第二組、人事室、秘書室與警備隊等多個單位，內外勤經驗豐富、專業嫻熟；從警以來考績始終列為甲等，堅守第二分局近40年，難能可貴。楊幽默自嘲「快沒警察可當了！」他表示，珍惜每一個上班的日子，盡最後一分職責，展現高度敬業精神。

楊義雄秉持活到老、學到老的宗旨，2015年來從零開始，每天至少花2個小時經營分局臉書粉絲專頁，助分局在2020年取得藍勾勾認證，是台南市16個分局中第一個取得認證；如今「藍勾勾小編」盡心盡力10年過去，今天是他上班的最後一天。

分局長劉怡宗致贈紀念品並與楊義雄合影留念，感謝楊在退休前最後一天依然堅守崗位，盡忠職守；劉表示，楊義雄展現的無怨無悔奉獻精神以及長年優異的表現，深受警察局肯定，其事蹟也成為地方佳話。

分局上下對楊即將退休深感不捨，紛紛表達祝福與感謝，表示分局大門永遠為他敞開，歡迎常回來敘舊交流。分局表示「退休不是終點，而是人生另一段旅程的開始。」感謝楊義雄將一生的青春歲月奉獻給警察工作，祝福他退休生活幸福快樂、身體健康，也期盼他能繼續傳承寶貴經驗。

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，他與最愛的小女兒合照。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，他與最愛的小女兒合照。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
分局上下對楊義雄即將退休深感不捨，紛紛表達祝福與感謝，表示分局大門永遠為他敞開，歡迎常回來敘舊交流。圖／台南市警第二分局提供
分局上下對楊義雄即將退休深感不捨，紛紛表達祝福與感謝，表示分局大門永遠為他敞開，歡迎常回來敘舊交流。圖／台南市警第二分局提供
分局長劉怡宗致贈紀念品並與楊義雄合影留念，感謝楊在退休前最後一天依然堅守崗位，盡忠職守。圖／台南市警第二分局提供
分局長劉怡宗致贈紀念品並與楊義雄合影留念，感謝楊在退休前最後一天依然堅守崗位，盡忠職守。圖／台南市警第二分局提供
分局上下對楊義雄即將退休深感不捨，紛紛表達祝福與感謝，表示分局大門永遠為他敞開，歡迎常回來敘舊交流。圖／台南市警第二分局提供
分局上下對楊義雄即將退休深感不捨，紛紛表達祝福與感謝，表示分局大門永遠為他敞開，歡迎常回來敘舊交流。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄（右）從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄（右）從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供
台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局，他穿過3種不同款式的警察制服。圖／台南市警第二分局提供

警察 台南 制服

延伸閱讀

影／頭份中興路、富強三街口路面出現4公尺長「天坑」 原因責任待釐清

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

10年前從零開始經營警局臉書 「藍勾勾小編」功成榮退

中壢婦高溫搭車中暑急求救 台灣好行運將奔分局助送醫

相關新聞

台南警二分局「藍勾勾小編」最後一天上班 同事不捨：警界活字典

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局；他穿過3種不同款...

台南永康祥合公園飄臭 整治明渠水質

台南永康區祥合公園是少數住商蛋黃區的林木茂密公園，住戶去年起常聞到腐臭異味，且水色黝黑，市府發現，公園內的排水道先前採生...

徵幫工限女性 雲縣麵攤罰10萬倒閉

雲林縣前年起迄今7件徵才廣告遭檢舉違反性別平等工作法，包括餐飲店表明應徵女性員工，縣府依法裁罰30萬元起跳；由於違法多是...

丹娜絲颱風重創台南...因應災後重建 取消16日城鎮韌性防空演習

丹娜絲颱風重創台南，2025年城鎮韌性（防空）演習，台南市、高雄市、屏東縣原訂於7月16日下午1時30分至2時實施，考量...

徵廚房助手限女性被罰30萬 沒有輔導期雲林麵攤減罰後倒閉

性別平等工作法明訂雇主對求職者或受雇者不得因性別有差別待遇，罰鍰30萬元起跳，雲林縣2023年至今已有7名雇主被檢舉徵才...

同濟會探索營攀樹遊江 家扶孩子踩點自然人文初體驗

惟仕同濟會與台南鹿耳門天后宮、台灣樹說人文自然協會，為讓雲林家扶兒童領略地方歷史文化與大自然之美，今起3天2夜辦理家扶夏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。