台南警二分局「藍勾勾小編」最後一天上班 同事不捨：警界活字典

台南市警第二分局警備隊巡佐兼副隊長楊義雄從警近40年，即將於明天屆齡退休，幾乎整個職涯都服務於第二分局；他穿過3種不同款式的警察制服，也曾使用3款不同型號的制式手槍，歷經多次警政制度變革，曾榮獲4面警察獎章，是同事眼中名符其實的「警界活字典」。

分局指出，59歲的楊義雄畢業於警察學校114期，1986年踏入警界，首任即分發至台南市警察局，2001年升任第二分局巡佐，並於2016年擔任警備隊副隊長至今；除了初任期間在交通隊實習半年，其餘時間皆在第二分局服務，堪稱最忠誠的「台南警二分局人」。

楊義雄歷任博愛派出所警勤區、第二組、人事室、秘書室與警備隊等多個單位，內外勤經驗豐富、專業嫻熟；從警以來考績始終列為甲等，堅守第二分局近40年，難能可貴。楊幽默自嘲「快沒警察可當了！」他表示，珍惜每一個上班的日子，盡最後一分職責，展現高度敬業精神。

楊義雄秉持活到老、學到老的宗旨，2015年來從零開始，每天至少花2個小時經營分局臉書粉絲專頁，助分局在2020年取得藍勾勾認證，是台南市16個分局中第一個取得認證；如今「藍勾勾小編」盡心盡力10年過去，今天是他上班的最後一天。

分局長劉怡宗致贈紀念品並與楊義雄合影留念，感謝楊在退休前最後一天依然堅守崗位，盡忠職守；劉表示，楊義雄展現的無怨無悔奉獻精神以及長年優異的表現，深受警察局肯定，其事蹟也成為地方佳話。