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台南永康祥合公園飄臭 整治明渠水質

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南永康區祥合公園內排水道傳出惡臭，市府將投入850萬元改善。圖／南市水利局提供
台南永康區祥合公園內排水道傳出惡臭，市府將投入850萬元改善。圖／南市水利局提供

台南永康區祥合公園是少數住商蛋黃區的林木茂密公園，住戶去年起常聞到腐臭異味，且水色黝黑，市府發現，公園內的排水道先前採生態雨水調節池設計、納入溪流棲地元素，但造成枯枝落葉堆積腐爛，將投入850萬元辦水質改善工程。

南市水利局解釋，現勘調查後研判異味主因為周邊植栽茂密，高溫天氣易致枯枝落葉堆積腐爛，導致渠道內水流不易流通而積水，另，上游箱涵段的汙水在晴天時流速慢、滯留，降雨時排入明渠，影響渠道內水質。

祥合公園位於多棟大樓間，一旁還有連鎖大賣場，公園內有台南首座地景式溜滑梯遊戲場，日夜都有民眾休閒運動，不過本報讀者投訴，經常一早於公園內柴頭港溪上游排水道，聞到陣陣惡臭、水流還黝黑，一度懷疑上游有人傾倒廢水；一旁商家說，味道飄出來，客人就不想上門。

環保局表示，獲報前往稽查，附近並沒有列管工廠及養豬場，現場採集水樣也沒有明顯廢水汙染，有可能是民生汙水因底泥堆積厭氧形成臭味，去年有請主管單位評估針對該排水段清淤。

水利局指出，將執行「永康區祥合公園CF幹線明渠段水質改善工程」，為根本改善異味及水質，計畫整建公園內及高灘地便道，以利清疏車輛定期巡檢清理淤積物，渠底則鋪設拋石、調整坡度，引導水流穿梭石縫間，減少死水與臭味產生，可有效改善整體水質，預計10月底完工。

水利局解釋，當初欲解決永康區中華路以西地區積淹水，2017年投入4千萬元完成「CF幹線雨水下水道」，採生態雨水調節池理念設計，納入溪流生態棲地元素，增加棲地與生物多樣性。

臭味 水質 台南

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