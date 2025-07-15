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徵幫工限女性 雲縣麵攤罰10萬倒閉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣沿海地區有小吃攤懸掛紅布條徵求女性員工，被檢舉違反性別平等工作法。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣沿海地區有小吃攤懸掛紅布條徵求女性員工，被檢舉違反性別平等工作法。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣前年起迄今7件徵才廣告遭檢舉違反性別平等工作法，包括餐飲店表明應徵女性員工，縣府依法裁罰30萬元起跳；由於違法多是小額創業攤商或商號，有業者不堪罰鍰倒閉，縣府表示，此法無輔導改善的行政裁量空間，會促請中央斟酌修法。

縣府勞動暨青年事務發展處處長張世忠解釋，違反性別平等工作法可開罰30萬元至150萬元，地方政府日前函請中央放寬徵才歧視的行政裁量，讓行政機關得先行輔導，中央仍建議以行政罰法規定進行「減輕罰鍰額度」為主。

雲林某麵攤日前在店門懸掛紅布條「徵求廚房幫工（女）」「果汁吧台（師父）女」，被民眾拍照檢舉涉性別歧視、違反性別平等工作法，縣府依布條資訊找到業者，麵攤老闆供稱，只是想說廚房工作女生來做比較細心，沒想到觸法。

縣府勞青處原要開罰麵攤老闆30萬元，由於麵攤開在沿海偏鄉，小額經營、營業狀況不佳，以行政罰法規定考量減輕僅罰10萬元，然而開罰兩周後，老闆到縣府申請分期付款，並告知難以負擔10萬元，且剛開不久仍入不敷出，已結束營業。

張世忠指出，常見的性別歧視徵才廣告，例如誠徵「會計小姐」、「清潔阿桑」、「招工（限男性）」、「廟公（限男）」等，很多廣告直接刊登在免費網路平台，或者透過熱心親友、店內員工代為張貼，未經專業審查，但只要被民眾檢舉確定違法就會開罰。

張世忠也說，違規的業者多是創業資本額低，最低裁罰負擔也很大，縣府會加強向雇主宣導，希望中央能修法訂出符合比例原則罰則，給予輔導改善空間。

雲林 攤商 性平 小吃

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