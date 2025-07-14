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雲林縣1鵝場染高病原性禽流感 撲殺2616隻

中央社／ 台北14日電

農業部動植物防疫檢疫署今天說，雲林縣東勢鄉1鵝場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所執行鵝隻2616隻撲殺及銷毀。

防檢署發布新聞稿，獸醫研究所通知，雲林縣東勢鄉1鵝場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行鵝隻2616隻（7週齡肉鵝324隻、104週齡種鵝2292隻）的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢署統計，1月迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共17例，包括陸禽14場、鵝3場。

防檢署表示，近期全球高病原性禽流感疫情雖趨緩但仍零星發生，養禽業者應持續落實防疫，降低場內禽隻染疫的風險。

防檢署籲請養禽業者，近日受颱風及汛期影響，部分禽舍因強風而受到損壞，或遭受豪大雨而積水，致病原入侵禽場風險大增，養禽業者應提高警覺，注意颱風或豪雨警訊，做好防災準備。

防檢署提醒業者落實禽場生物安全管理措施，包含做好門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場，務必完成清潔消毒，每天自主觀察禽隻健康狀況，發現異常，應主動通報，若被查有未依規定主動通報者，依規定最高處新台幣100萬元罰鍰，且所撲殺動物不予補償。

雲林 禽流感

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