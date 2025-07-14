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丹娜絲颱風重創台南...因應災後重建 取消16日城鎮韌性防空演習

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
考量災後重建，台南市宣布取消2025年城鎮韌性（防空）演習習，演習當天，全市將不實施防空警報發放、疏散避難及人車管制。記者袁志豪／翻攝
考量災後重建，台南市宣布取消2025年城鎮韌性（防空）演習習，演習當天，全市將不實施防空警報發放、疏散避難及人車管制。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風重創台南，2025年城鎮韌性（防空）演習，台南市、高雄市屏東縣原訂於7月16日下午1時30分至2時實施，考量災後重建，台南市宣布取消防空演習，演習當天，全市將不實施防空警報發放、疏散避難及人車管制，一切交通及生活作息皆照常進行。

為提升全民防空意識，南部地區包括台南市、高雄市、屏東縣原本將於本月16日同步實施防空演習，台南市今天宣布取消，台南市警察局提醒民眾，鄰近的高雄市及屏東縣防空演習仍照常。

市警局表示，演習當日民眾行經高雄市及屏東縣時，聽聞防空警報或接獲手機告警訊息時，要聽從警察、民防人員引導，就近疏散避難。未依規定配合者，依照民防法規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

市警局再次提醒，本月16日下午1時30分至2時，台南市因颱風災後重建取消防空演習，全市將不實施防空警報發放、疏散避難及人車管制；高雄市、屏東縣2縣市照常實施防空演習，請民眾配合疏散避難及人車管制。

高雄市 警報 災後 演習 民防 屏東縣 台南 丹娜絲颱風

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