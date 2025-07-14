徵廚房助手限女性被罰30萬 沒有輔導期雲林麵攤減罰後倒閉

性別平等工作法明訂雇主對求職者或受雇者不得因性別有差別待遇，罰鍰30萬元起跳，雲林縣2023年至今已有7名雇主被檢舉徵才廣告違法，因多是小額創業的攤商或商號，有麵攤因罰鍰太高而倒閉，縣府勞青處表示，該法未有輔導改善的行政裁量空間，除請業者徵才避免違法，也將促請中央斟酌修法。

雲林縣日前有一麵攤，在店門懸掛紅布條徵求廚房幫工（女）、果汁吧台（師父）女，被民眾拍照檢舉性別歧視，違反性別平等工作法，勞動暨青年事務發展處依布條資訊找到麵攤老闆，老闆解釋，當時只是想說廚房工作女生來做比較細心，沒想到竟因此觸法。

勞青處原要依法開罰老闆30萬元，因麵攤開在沿海偏鄉，小額經營且營業狀況不佳，考量其經濟狀況，後以行政罰法規定進行減輕罰鍰額度，僅開罰10萬元，開罰兩周後，老闆到縣府申請分期付款，並告知10萬元罰款難以負擔，且麵攤剛開不久仍入不敷出，已結束營業。

處長張世忠表示，常見的「性別歧視」徵才廣告，有「誠徵會計小姐」、「清潔阿桑」、「招工(限男性)」或「廟公(限男)」等，雲林縣自2023年起至今已有7件違法。很多廣告直接刊登在免費網路平台，內容未經專業檢查，因而觸法，有些徵才廣告甚至是熱心親友或店內員工代為張貼，但只要被民眾檢舉確定違法，依照性別平等工作法可開罰30萬元以上150萬元以下罰鍰。

張世忠表示，雖然縣府宣導工商行號徵才時要注意用字，不得歧視性別，但鄉下仍有資訊落差，通常違規的業者多為微型攤商、商號，創業資本額低，被裁罰最低額30萬元罰單負擔很大，甚至因此倒閉業者未能生存反而背上鉅額罰鍰，希望中央能修法訂出符合比例原則罰則。

張世忠指出，地方政府面對徵才歧視的裁罰案件，目前未有輔導改善的行政裁量空間，日前函請中央放寬行政裁量，讓行政機關得先行輔導，但中央仍建議以行政罰法規定進行減輕罰鍰額度為主，但最低罰鍰30萬元經減輕至三分之一，仍高達10萬元。

縣府除加強宣導雇主徵才應避免性別歧視，將持續促請中央斟酌修法可行性，給予輔導改善空間，另雲林縣政府勞動暨青年事務發展處設有勞動法令諮詢窗口，民眾可於上班期間洽詢。