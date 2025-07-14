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同濟會探索營攀樹遊江 家扶孩子踩點自然人文初體驗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影

惟仕同濟會與台南鹿耳門天后宮、台灣樹說人文自然協會，為讓雲林家扶兒童領略地方歷史文化與大自然之美，今起3天2夜辦理家扶夏令營帶領小朋友搭船遊台江內海及嘉義大學昆蟲館等地，透過導覽引介，體驗雲嘉南人文自然，今天首站在虎尾糖廠百年同心公園攀樹，小朋友初體驗，新鮮有趣。

雲林家扶中心探索夏令營今天在虎尾糖廠同心公園以攀樹揭開序幕，惟仕同濟會長何明峰、虎尾同濟會許慶任等人參加，並化身為學童攀樹的守護者，教孩子如何安全戴頭盔、使用吊繩掛勾，確保安全登上樹頂，藉由爬樹也讓小朋友體驗高大老樹的生命力。

今天參加攀樹小朋友說，大家很喜歡爬樹，好幾層樓高的大樹，看來可怕極了，但終能克服登上樹頂，挑戰成功，超開心，尤其過RPG冒險解謎體會歷史故事人物的感受，很深刻又有趣，加深對台灣歷史的學習興趣。

惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影
惟仕同濟會探索營帶領雲林家扶兒童領略人文自然之美，百年同心公園內攀樹初體驗，小朋友樂翻天。記者蔡維斌／攝影

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