刺激觀光雲林消費滿500抽好禮 活動延長壓軸大獎今曝光

雲林縣為帶動觀光舉辦「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」上半年活動發票登錄數破19萬筆，累計消費金額1.99億元，今抽出百萬名車幸運得主，由北港鎮吳小姐抽中，縣長張麗善致電恭喜時，她數度詢問「真的嗎？」開心抽中大獎，張麗善也宣布下半年加碼續辦抽獎活動，麗寶集團贊助百萬名車作為活動壓軸大獎。

雲林縣府2019年開始持續舉辦消費抽獎活動，今年舉辦「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，累計消費金額1.99億元，文化觀光處長陳璧君表示，透過抽獎熱潮整合自然、生態、文化與產業資源推廣，觀光政策奏效成效顯著，今年上半年觀光人次已突破2千萬人次，朝3千萬人次叩關。

張麗善今抽出活動壓軸大獎百萬名車，由住在北港的吳小姐抽中大獎，張麗善除恭賀得獎者，當場宣布下半年續辦抽獎活動，並已媒合麗寶集團提供百萬名車一輛、麗寶樂園門票等大獎，歡迎全國民眾相約來雲林消費或觀光住宿，將大獎抽回家。

陳璧君表示，下半年消費抽獎活動期間自7月15起到11月30日止，發票登錄至12月5日止，活動期間內，在雲林縣境內任一合法設立商店家(包含商業登記、公司登記及稅籍登記在雲林縣)消費取得實體發票、雲端發票或紙本收據，皆可參加抽獎，累積消費滿500元即可獲得1組抽獎序號，從8月到11月每月都有抽獎活動，12月將抽出百萬名車得主。