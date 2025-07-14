聽新聞
0:00 / 0:00
刺激觀光雲林消費滿500抽好禮 活動延長壓軸大獎今曝光
雲林縣為帶動觀光舉辦「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」上半年活動發票登錄數破19萬筆，累計消費金額1.99億元，今抽出百萬名車幸運得主，由北港鎮吳小姐抽中，縣長張麗善致電恭喜時，她數度詢問「真的嗎？」開心抽中大獎，張麗善也宣布下半年加碼續辦抽獎活動，麗寶集團贊助百萬名車作為活動壓軸大獎。
雲林縣府2019年開始持續舉辦消費抽獎活動，今年舉辦「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，累計消費金額1.99億元，文化觀光處長陳璧君表示，透過抽獎熱潮整合自然、生態、文化與產業資源推廣，觀光政策奏效成效顯著，今年上半年觀光人次已突破2千萬人次，朝3千萬人次叩關。
張麗善今抽出活動壓軸大獎百萬名車，由住在北港的吳小姐抽中大獎，張麗善除恭賀得獎者，當場宣布下半年續辦抽獎活動，並已媒合麗寶集團提供百萬名車一輛、麗寶樂園門票等大獎，歡迎全國民眾相約來雲林消費或觀光住宿，將大獎抽回家。
陳璧君表示，下半年消費抽獎活動期間自7月15起到11月30日止，發票登錄至12月5日止，活動期間內，在雲林縣境內任一合法設立商店家(包含商業登記、公司登記及稅籍登記在雲林縣)消費取得實體發票、雲端發票或紙本收據，皆可參加抽獎，累積消費滿500元即可獲得1組抽獎序號，從8月到11月每月都有抽獎活動，12月將抽出百萬名車得主。
陳璧君也預告雲林縣下半年活動，雲西海洋音樂季將於7月26日、27日展開，緊接雲林詔安客家文化節、國際偶戲節、114全國運動會在雲林、台灣咖啡節、跨年晚會等陸續接棒，相關活動資訊請關注「慢遊雲林」FB與活動官方網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言