小心隱形致癌殺手 風災石棉廢棄物嘉市即日開放受理清除

丹娜絲颱風過境肆虐嘉義市，有住宅石棉建材受損與災後廢棄物產生，石棉係癌症隱形殺手，嘉義市政府呼籲市民石棉潤濕再裝袋處理、全程戴口罩。嘉義市環保局即日起開放申請石棉建材廢棄物清除。

嘉市府環保局表示，協助民眾整理家園時，發現有房屋屋頂受損，其中不乏一些有石棉建材的屋頂，石棉因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材上，後因石棉具有有致癌性被禁用，但仍有許多老舊建築屋頂有石棉建材。

為協助清理環保局即日起開放申請石棉建材廢棄物清除處理，將優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件，市民請把握機會辦理申請，案件受理日期至今年8月15日止，申請案件須於今年9月1日前拆除完成並通報。