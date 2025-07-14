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小心隱形致癌殺手 風災石棉廢棄物嘉市即日開放受理清除

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，因石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供
颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，因石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供

丹娜絲颱風過境肆虐嘉義市，有住宅石棉建材受損與災後廢棄物產生，石棉係癌症隱形殺手，嘉義市政府呼籲市民石棉潤濕再裝袋處理、全程戴口罩。嘉義市環保局即日起開放申請石棉建材廢棄物清除。

嘉市府環保局表示，協助民眾整理家園時，發現有房屋屋頂受損，其中不乏一些有石棉建材的屋頂，石棉因有隔熱、防火特性，早期被廣泛用在建材上，後因石棉具有有致癌性被禁用，但仍有許多老舊建築屋頂有石棉建材。

為協助清理環保局即日起開放申請石棉建材廢棄物清除處理，將優先處理已拆除、裝袋且主動回報袋數的案件，市民請把握機會辦理申請，案件受理日期至今年8月15日止，申請案件須於今年9月1日前拆除完成並通報。

市府環保局提醒，石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，民眾若需自行拆除，應注意個人健康防護措施或委託合法的拆除業者，拆除後須密封包裝，避免破碎石棉纖維逸散，千萬不可隨意棄置，違者最高將處1000萬元罰鍰。若有石棉相關問題，可撥打環保局石棉諮詢專線(05)225-1775轉312吳小姐。

颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供
颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供
颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，因石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供
颱風過境造成嘉義市區部分房屋老舊石棉建材掉落，因石棉建材廢棄物屬有害廢棄物，嘉義市環保局即日起開放協助清理。圖／嘉義市政府提供

癌症 環保局 廢棄物 嘉義 丹娜絲颱風

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