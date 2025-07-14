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嘉縣議員呼籲放寬風災補助 建議停辦台灣燈會經費投入救災

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起嘉義縣議員莊竣傑、何子凡、楊秀琴、王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、詹黃素蓮、黃嫈珺等為颱風受災戶爭取權益、發聲。記者李宗祐／攝影
左起嘉義縣議員莊竣傑、何子凡、楊秀琴、王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、詹黃素蓮、黃嫈珺等為颱風受災戶爭取權益、發聲。記者李宗祐／攝影

颱風丹娜絲重創嘉義，為協助縣民復原，多名嘉義縣議員今天要求縣府放寬「住屋毀損救助金」，並從寬、從優、從速辦理，如果經費有困難，建議停辦台灣燈會，以救災優先。展現對民眾的關懷、減輕縣民災後復原壓力。

嘉義縣議員何子凡、詹琬蓁、王啓澧、楊秀琴、吳思蓉、詹黃素蓮、陳信文、黃嫈珺、莊竣傑等國民黨、無黨籍議員今天於嘉義縣議會為受災戶發聲。

何子凡說，既有補助條件過於嚴苛不合理（達不堪居住程度者，每人2萬，每戶最高10萬），籲請縣府對「住宅屋頂或外牆毀損面積達1平方公尺以上者」，補助救助金每人5000元，每戶最高2萬元。才能「幫忙幫到刀口上！」

議員詹琬蓁說，至今超過1周仍未全面恢復供電，居民家園受損，農漁業損失慘重。災損補助資格過於嚴格，許多受災戶「看得到、領不到」。若縣府財源有限，應審慎考慮停辦「2026台灣燈會在嘉義」，將6.6億元預算投入災後重建與補助。

議員王啟澧說，縣府應以民眾家園重建為優先工作，甚至停辦燈會，將經費優先投入重建。

議員黃金茂表示，風災造成許多民眾屋頂被強風掀開刮走，不少是「住屋屋頂損害面積超過3分之1」的邊緣戶，災害公務員很頭痛，且受損面積不到3分之1，大雨灌入屋內一樣不能居住。縣政府應有套SOP，讓基層有所遵循，從寬從簡從速認定。好多漁民面臨發電機「一機難求」，縣府應協助租借管道。

左起嘉義縣議員莊竣傑、何子凡、楊秀琴、王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、詹黃素蓮、黃嫈珺、陳信文等齊聚縣議會第一會議室為受災戶發聲。記者李宗祐／攝影
左起嘉義縣議員莊竣傑、何子凡、楊秀琴、王啓澧、詹琬蓁、吳思蓉、詹黃素蓮、黃嫈珺、陳信文等齊聚縣議會第一會議室為受災戶發聲。記者李宗祐／攝影

議員 災損 災後 嘉義 台灣燈會 受災戶

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